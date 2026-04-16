L’école supérieure d’économie numérique (ESEN) à la Manouba, organise les 18 et 19 avril courant un hackathon intitulé “Raggouj” avec la participation de cinq équipes composées de 35 étudiants, en vue de proposer des projets numériques innovants notamment, dans le domaine de gestion de l’eau.

La directrice de cet établissement, Jihane Ouekdi a souligné dans une déclaration à la TAP que l’intitulé de ce Hackathon, est inspiré du feuilleton tunisien “Raggouj Trésor 2”, qui a traité de manière dramaturgique et symbolique plusieurs problématiques liées à l’eau en milieu rural.

Placée sous le signe de l’innovation numérique, cette rencontre a pour objectif d’encourager les participants à présenter des projets traitant de questions liées au développement durable et en particulier la rationalisation de l’eau.

Elle a précisé qu’un grand nombre de partenaires relevant d’établissements de la recherche, d’organisations et de structures y afférents assisteront à la première journée de ce Hackathon.

Le programme de cette journée comprend également une campagne de reboisement au sein de l’ESEN, une conférence sur les problématiques de l’eau et des ateliers de réflexion dirigés par des experts.

Cette rencontre se poursuivra, dimanche 19 avril dans une ambiance conviviale en présence des comédiens du feuilleton “Raqouj”. Elle comprend la présentation des projets devant un jury et la remise des trois prix du Hackathon.

A noter que, cette rencontre verra la participation de plusieurs experts, spécialistes et chercheurs dans le domaine de l’eau, ainsi que des représentants de l’Association de recherche “React”, du Programme des Nations Unies pour les établissements humains et de la société de développement et d’investissement du nord-ouest.