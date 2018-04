Le total des quantités transportées au cours du premier trimestre de l’exercice 2018 a atteint 536.146 m3 contre 444.763 m3 transportés au cours de la même période de l’année écoulée soit une progression de l’ordre de 20,55% justifiée par une augmentation du volume transporté via le pipeline Bizerte-Radès de 17,87% et une augmentation du volume transporté via le pipeline Jet A1 Radès-Tunis Carthage de l’ordre de 64,33%.

Le total des revenus du transport a atteint au 31/03/2018 la somme de 4.187.232 dinars contre 3.271.909 dinars à fin mars 2017, soit une augmentation de 27,98%.

Cette croissance a été tirée d’une part par l’augmentation des quantités transportées de 20,55% et d’autre part par la révision à la hausse des tarifs de transport via le pipeline multi-produits Bizerte – Radès d’environ 5% à partir du 1er janvier 2018 et du tarif de transport via le pipeline Jet A1 Radès-Tunis Carthage de l’ordre 40% à partir du mois de novembre 2017.

Le total des produits d’exploitation a atteint au 31/03/2018 la somme de 4.331.935 dinars contre la somme de 3.547.392 dinars au 31/03/2017 soit une hausse de 22,12% expliquée essentiellement par la hausse des revenus de transport de 27,98%. Le total des charges d’exploitation a atteint à fin mars 2018 la somme de 2.090.055 dinars contre 2.135.688 dinars à fin mars 2017 soit une baisse de l’ordre de 2,14%.