Enactus Tunisia, Pluxee Tunisie et la Fondation Stop Hunger viennent de sceller une alliance pour lancer en Tunisie le programme EmpowerHer, une initiative qui place l’autonomisation économique des femmes et des jeunes vulnérables au cœur de son action.

Un programme au service de l’inclusion

Déployé dès 2026 dans la région du Grand Tunis, EmpowerHer proposera un parcours complet :

• formation entrepreneuriale,

• mentorat personnalisé,

• développement de compétences digitales et business,

• accompagnement vers la création d’activités génératrices de revenus.

Objectif : offrir des solutions durables face à la précarité économique et à l’insécurité alimentaire.

Des chiffres qui parlent

• 20 jeunes âgés de 18 à 35 ans, dont 80 % de femmes, bénéficieront directement du programme.

• Plus de 150 membres de la communauté locale seront touchés indirectement.

• Une vingtaine de projets entrepreneuriaux devraient voir le jour, générant emplois et revenus pour des familles vulnérables.

Trois acteurs, une même vision

• Fondation Stop Hunger poursuit sa mission internationale de lutte contre la faim en investissant dans des solutions durables.

• Pluxee Tunisie mobilisera ses collaborateurs via volontariat et mentorat, incarnant son engagement pour une croissance inclusive.

• Enactus Tunisia, référence de l’entrepreneuriat étudiant et de l’innovation sociale, assurera la conception et la mise en œuvre du programme.

Une contribution aux ODD

Au-delà des chiffres, ce partenariat illustre une volonté commune : contribuer aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, notamment l’éradication de la pauvreté, l’égalité des sexes et la croissance économique inclusive.