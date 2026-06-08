Un programme au service de l’inclusion
Déployé dès 2026 dans la région du Grand Tunis, EmpowerHer proposera un parcours complet :
• formation entrepreneuriale,
• mentorat personnalisé,
• développement de compétences digitales et business,
• accompagnement vers la création d’activités génératrices de revenus.
Objectif : offrir des solutions durables face à la précarité économique et à l’insécurité alimentaire.
Des chiffres qui parlent
• 20 jeunes âgés de 18 à 35 ans, dont 80 % de femmes, bénéficieront directement du programme.
• Plus de 150 membres de la communauté locale seront touchés indirectement.
• Une vingtaine de projets entrepreneuriaux devraient voir le jour, générant emplois et revenus pour des familles vulnérables.
Trois acteurs, une même vision
• Fondation Stop Hunger poursuit sa mission internationale de lutte contre la faim en investissant dans des solutions durables.
• Pluxee Tunisie mobilisera ses collaborateurs via volontariat et mentorat, incarnant son engagement pour une croissance inclusive.
• Enactus Tunisia, référence de l’entrepreneuriat étudiant et de l’innovation sociale, assurera la conception et la mise en œuvre du programme.
Une contribution aux ODD
Au-delà des chiffres, ce partenariat illustre une volonté commune : contribuer aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, notamment l’éradication de la pauvreté, l’égalité des sexes et la croissance économique inclusive.