séance après séance Chaque jour, un portefeuille virtuel géré (depuis le 2 mars et pour 3 mois) dans des conditions proches de celles du marché. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé. À travers la plateforme Myinvestia, WMC documente,, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

La séance du 26 mars 2026 marque un tournant stratégique pour le portefeuille. Dans un marché encore hésitant après la reprise post-Aïd, les décisions prises — sortie de SAH, entrée sur SOTRAPIL et renforcement de SOTUVER — traduisent une volonté claire : passer d’une gestion prudente à une logique de performance. Un repositionnement qui intervient au moment où chaque point de rendement devient décisif dans le classement.

Physionomie du marché de la journée

La Bourse de Tunis a évolué dans un climat globalement modéré, sans impulsion forte ni catalyseur majeur. Le marché reste marqué par :

des volumes encore limités

une reprise progressive de l’activité après l’Aïd

une absence de tendance claire à court terme

Dans ce contexte, les investisseurs privilégient des arbitrages sélectifs plutôt qu’une prise de risque généralisée.

👉 Lecture marché :

Un marché en phase de transition, où les opportunités existent mais nécessitent du timing et de la réactivité.

Situation du Portefeuille

Le portefeuille franchit une étape importante avec une nouvelle structure plus dynamique.

🔢 Indicateurs clés

Valorisation : ≈ 50 900 DT

Performance : ≈ +1,9%

Classement : zone 700–800

🔄 Évolutions majeures

❌ Sortie de SAH → suppression de la seule ligne négative

→ suppression de la seule ligne négative 🟢 Entrée de SOTRAPIL → ajout de volatilité et de potentiel court terme

→ ajout de volatilité et de potentiel court terme 🔥 Renforcement de SOTUVER → consolidation du principal moteur de performance

👉 Lecture stratégique :

Le portefeuille est désormais :

plus offensif

mieux orienté momentum

moins pénalisé par des lignes faibles

Les actions pour la séance du 27 mars

🟢 Priorité 1 : SOTUVER

Observer la réaction du titre après reprise

Conserver si momentum confirmé

Alléger uniquement en cas de retournement brutal

🟢 Priorité 2 : SOTRAPIL

Surveiller le comportement dès l’ouverture

Garder si flux acheteur

Arbitrer rapidement si faiblesse

🟡 Priorité 3 : gestion du cash restant

Ne pas investir immédiatement

Attendre un signal clair sur le marché

Préparer une nouvelle opportunité à fort potentiel

🔵 Socle à conserver

Attijari Bank

BIAT

Amen Bank

Poulina

ENNAKL

TPR

👉 Logique : stabilité + relais de performance

Évaluation de la position du portefeuille

Le portefeuille se situe aujourd’hui dans une zone charnière.

📊 Points positifs

performance positive

portefeuille nettoyé

meilleure allocation du capital

présence de lignes à fort potentiel

⚠️ Points à améliorer

performance encore inférieure au Tunindex

classement encore intermédiaire

nécessité d’un accélérateur de performance

🎯 Objectif réaliste

Court terme : +3% à +5%

Classement : Top 500 puis Top 300

👉 Lecture globale :

Le portefeuille est désormais bien positionné pour accélérer, mais dépendra fortement du comportement de ses nouvelles lignes.

Conclusion

La séance du jour n’est pas marquée par le marché, mais par les décisions prises. En sortant SAH, en introduisant SOTRAPIL et en renforçant SOTUVER, le portefeuille change de posture.

Il ne s’agit plus seulement de gérer correctement un portefeuille. Il s’agit désormais de générer de la surperformance.

Dans un concours où les écarts se creusent rapidement, ce type de rotation du capital est souvent décisif.

👉 La prochaine séance sera donc déterminante :

elle dira si le portefeuille a simplement évolué…

ou s’il est réellement entré dans une phase de progression.

EN BREF Rotation stratégique : Sortie définitive de SAH (ligne négative) et entrée sur SOTRAPIL.

Sortie définitive de SAH (ligne négative) et entrée sur SOTRAPIL. Renforcement majeur : SOTUVER devient le pilier central de la performance.

SOTUVER devient le pilier central de la performance. Indicateurs : Valorisation à ~50 900 DT avec une progression de +1,9%.

Valorisation à ~50 900 DT avec une progression de +1,9%. Socle de sécurité : Maintien des valeurs bancaires (BIAT, Attijari) et industrielles (Poulina, TPR).

Maintien des valeurs bancaires (BIAT, Attijari) et industrielles (Poulina, TPR). Objectif court terme : Viser une performance de +3% à +5% pour intégrer le Top 500.