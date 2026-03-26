La séance du 26 mars 2026 marque un tournant stratégique pour le portefeuille. Dans un marché encore hésitant après la reprise post-Aïd, les décisions prises — sortie de SAH, entrée sur SOTRAPIL et renforcement de SOTUVER — traduisent une volonté claire : passer d’une gestion prudente à une logique de performance. Un repositionnement qui intervient au moment où chaque point de rendement devient décisif dans le classement.
Physionomie du marché de la journée
La Bourse de Tunis a évolué dans un climat globalement modéré, sans impulsion forte ni catalyseur majeur. Le marché reste marqué par :
- des volumes encore limités
- une reprise progressive de l’activité après l’Aïd
- une absence de tendance claire à court terme
Dans ce contexte, les investisseurs privilégient des arbitrages sélectifs plutôt qu’une prise de risque généralisée.
👉 Lecture marché :
Un marché en phase de transition, où les opportunités existent mais nécessitent du timing et de la réactivité.
Situation du Portefeuille
Le portefeuille franchit une étape importante avec une nouvelle structure plus dynamique.
🔢 Indicateurs clés
- Valorisation : ≈ 50 900 DT
- Performance : ≈ +1,9%
- Classement : zone 700–800
🔄 Évolutions majeures
- ❌ Sortie de SAH → suppression de la seule ligne négative
- 🟢 Entrée de SOTRAPIL → ajout de volatilité et de potentiel court terme
- 🔥 Renforcement de SOTUVER → consolidation du principal moteur de performance
👉 Lecture stratégique :
Le portefeuille est désormais :
- plus offensif
- mieux orienté momentum
- moins pénalisé par des lignes faibles
Les actions pour la séance du 27 mars
🟢 Priorité 1 : SOTUVER
- Observer la réaction du titre après reprise
- Conserver si momentum confirmé
- Alléger uniquement en cas de retournement brutal
🟢 Priorité 2 : SOTRAPIL
- Surveiller le comportement dès l’ouverture
- Garder si flux acheteur
- Arbitrer rapidement si faiblesse
🟡 Priorité 3 : gestion du cash restant
- Ne pas investir immédiatement
- Attendre un signal clair sur le marché
- Préparer une nouvelle opportunité à fort potentiel
🔵 Socle à conserver
- Attijari Bank
- BIAT
- Amen Bank
- Poulina
- ENNAKL
- TPR
👉 Logique : stabilité + relais de performance
Évaluation de la position du portefeuille
Le portefeuille se situe aujourd’hui dans une zone charnière.
📊 Points positifs
- performance positive
- portefeuille nettoyé
- meilleure allocation du capital
- présence de lignes à fort potentiel
⚠️ Points à améliorer
- performance encore inférieure au Tunindex
- classement encore intermédiaire
- nécessité d’un accélérateur de performance
🎯 Objectif réaliste
- Court terme : +3% à +5%
- Classement : Top 500 puis Top 300
👉 Lecture globale :
Le portefeuille est désormais bien positionné pour accélérer, mais dépendra fortement du comportement de ses nouvelles lignes.
Conclusion
La séance du jour n’est pas marquée par le marché, mais par les décisions prises. En sortant SAH, en introduisant SOTRAPIL et en renforçant SOTUVER, le portefeuille change de posture.
Il ne s’agit plus seulement de gérer correctement un portefeuille. Il s’agit désormais de générer de la surperformance.
Dans un concours où les écarts se creusent rapidement, ce type de rotation du capital est souvent décisif.
👉 La prochaine séance sera donc déterminante :
elle dira si le portefeuille a simplement évolué…
ou s’il est réellement entré dans une phase de progression.
EN BREF
- Rotation stratégique : Sortie définitive de SAH (ligne négative) et entrée sur SOTRAPIL.
- Renforcement majeur : SOTUVER devient le pilier central de la performance.
- Indicateurs : Valorisation à ~50 900 DT avec une progression de +1,9%.
- Socle de sécurité : Maintien des valeurs bancaires (BIAT, Attijari) et industrielles (Poulina, TPR).
- Objectif court terme : Viser une performance de +3% à +5% pour intégrer le Top 500.