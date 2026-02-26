Après avoir atteint des sommets historiques la veille, la Place de Tunis a marqué une pause ce jeudi 26 février 2026. Dans un marché en phase de consolidation maîtrisée, l’indice de référence s’est replié de 0,34 %, illustrant une digestion saine des gains récents plutôt qu’un essoufflement structurel.

Une consolidation prévisible sous les plus hauts

Au lendemain de l’inscription d’un nouveau record annuel à 15.173,70 points, le marché tunisien a entamé une phase de repli tactique. Le TUNINDEX termine la séance à 15.122,84 points (-0,34 %), tandis que le TUNINDEX20, représentatif des valeurs les plus liquides, affiche une baisse de 0,43 %.

Ce mouvement de flux contractés ne semble pas alarmer les analystes : il s’agit d’une “respiration” classique après l’effort. Le marché ne décroche pas, il stabilise ses positions.

Liquidité : Un volume discipliné de 12,10 MD TND

L’activité transactionnelle reste consistante avec un volume d’affaires global de 12,10 millions de dinars (MD TND) sur le marché principal. Si ce tempo marque un léger ralentissement par rapport aux sessions d’euphorie, la dynamique de fond reste exceptionnelle : les capitaux cumulés annuels s’élèvent à 752,33 MD TND, soit une progression fulgurante de +103,91 % par rapport à la même période en 2025.

Dynamique sectorielle : Arbitrages et performances isolées

La séance a été caractérisée par un équilibre parfait entre les valeurs en hausse et celles en baisse (24 contre 24).

Top Performances : La SOTRAPIL s’est distinguée avec une envolée de +5,96 % , suivie par l’assureur ASTREE (+4,49 %) et SANIMED (+4,29 %).

La s’est distinguée avec une envolée de , suivie par l’assureur (+4,49 %) et (+4,29 %). Sous Pression : À l’inverse, le secteur bancaire a pesé sur la tendance, accompagné par des replis sur UADH (-3,85 %) et SOTETEL (-3,37 %).

Les flux se sont principalement concentrés sur le triptyque Banques / Agroalimentaire / Assurances, confirmant une rotation sectorielle prudente où les investisseurs privilégient les grandes capitalisations pour sécuriser leurs portefeuilles.

Le regard de l’analyste

Nous sommes dans une phase de consolidation haussière maîtrisée.

Le biais demeure haussier prudent tant que les flux se maintiennent au-dessus de 10 MD TND et que l’indice défend la zone des 15 000 points.

Le marché ne corrige pas une faiblesse.

Il consolide une force.

Principaux indicateurs de la séance

Indicateur Niveau / Valeur Variation / Commentaire TUNINDEX 15 122,84 pts -0,34 % / +12,44 % YTD TUNINDEX20 6 706,36 pts -0,43 % / +12,24 % YTD Plus haut annuel (TUNINDEX) 15 173,70 pts 25/02/2026 Plus bas annuel (TUNINDEX) 13 119,98 pts 08/01/2026 Capitaux traités – séance (Total marché) 12,10 MD TND Séance du jour uniquement Capitaux traités – titres de capital 12,10 MD TND Marché actions – séance Capitaux cumulés annuels 752,33 MD TND +103,91 % vs 2025 Nombre de transactions – séance 2 602 Marché principal Capitalisation boursière 39 441 MD TND -0,19 % / +13,77 % annuelle Top 3 secteurs les plus actifs Banques / Agroalimentaire / Assurances Flux concentrés sur grandes capitalisations Top 3 hausses SOTRAPIL / ASTREE / SANIMED +5,96 % / +4,49 % / +4,29 % Top 3 baisses UADH / SOTETEL / OFFICEPLAST -3,85 % / -3,37 % / -2,71 %

EN BREF Indice : Le TUNINDEX recule de 0,34 % à 15 122,84 pts après son record de la veille.

Le TUNINDEX recule de à 15 122,84 pts après son record de la veille. Volumes : 12,10 MD TND échangés en une séance, exclusivement sur les titres de capital.

échangés en une séance, exclusivement sur les titres de capital. Performance annuelle : Une croissance robuste de +12,44 % YTD pour l’indice phare.

Une croissance robuste de pour l’indice phare. Top Valeur : SOTRAPIL domine les hausses avec une progression de +5,96 % .

domine les hausses avec une progression de . Analyse : Phase de consolidation haussière ; le marché défend solidement le seuil des 15 000 points.