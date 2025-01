Transport d’hydrocarbures : SOTRAPIL enregistre une croissance significative et une réduction des charges

Les revenus de la société du transport des hydrocarbures par pipelines, SOTRAPIL ont cru, en 2024, de 9,85% pour atteindre 16,5 millions de dinars, contre 15 millions de dinars en 2023.

En effet, la SOTRAPIL a transporté à fin décembre 2024, 1,76 million m3 d’hydrocarbures, contre 1,61 million m3 en 2023, soit une hausse de 9,44%, d’après les indicateurs provisoires de la société, publiés par la Bourse de Tunis.

Cette hausse est expliquée par la croissance de 9,44% des hydrocarbures transportées via le pipeline Bizerte/Radès et l’augmentation de 9,38% des quantités transportées via le pipeline Jet A1 (Radès-Tunis Carthage).

Les charges d’exploitations de la société ont baissé de 4,18% pour s’établir à 9,1 millions de dinars, contre 9,5 millions de dinars en 2023.

Cette baisse est principalement due à la diminution de 13,38% des autres charges d’exploitation et de 3% des frais de personnel.