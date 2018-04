TUNISAIR vient de lancer sa nouvelle Application mobile sur Android, “TUNISAIR Apps”, à travers laquelle le client peut accomplir ses formalités de voyage , a annoncé le transporteur national dans un communiqué, publié mercredi.

Cette nouvelle application qui reprend les principales fonctionnalités du site officiel de la compagnie, va permettre au client d’acheter son billet, de s’enregistrer en ligne, d’obtenir sa carte d’embarquement, de gérer sa réservation, d’ajouter des options pour son voyage et de vérifier l’horaire et l’état de son vol.

Le lancement de cette application intervient après la mise en place du site web mobile de la Compagnie, il y a six (06) mois et s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie commerciale de la compagnie, orientée vers le client et axée sur la maîtrise des nouvelles technologies de la communication.

Aussi, grâce à “TUNISAIR Apps” , le client peut garder son historique de réservation et accèder à ses documents de voyage, même hors ligne, lit-on dans le communiqué.