Démarrage des services de transfert et d’encaissement d’argent via Mobile en reliant les deux plates-formes de paiement électronique de la Poste tunisienne et des institutions bancaires

Afin d’améliorer l’inclusion financière et de faciliter les transactions financières à distance, la Poste Tunisienne a le plaisir d’informer ses clients du lancement des services de transfert et de réception d’argent via mobile à travers la plate-forme de paiement de la Poste tunisienne “MobiPost“ et la plate-forme des institutions bancaires en les reliant dans le cadre du projet de l’Interopérabilité du m-paiement.

Ce service est destiné aux clients titulaires des cartes prépayées de la Poste Tunisienne «e-Dinar» et abonnés à la plate-forme de paiement mobile MobiPost ainsi qu’aux clients des banques titulaires des cartes de paiement électroniques et abonnés à leurs plate-formes respectives de paiement via mobile pour le transfert instantané et sécurisé d’argent d’une plate-forme à une autre.

Ce service permet aussi aux clients abonnés à la plate-forme MobiPost de bénéficier de :