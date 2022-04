Après avoir amélioré la qualité des transferts d’argent pour 23 pays en Asie en Afrique et dans les Caraïbes, l’application Taptap Send propose enfin un service permettant aux Tunisiens vivant à l’étranger d’envoyer de l’argent à leurs proches. Une solution mobile, rapide et sans frais permettant d’envoyer de l’argent depuis l’Europe, le Canada et les Etats-Unis vers la Tunisie.

Proposition de reformulation du paragraphe : Les problèmes rencontrés par l’économie nationale en raison, entre autres choses, des restrictions liées au COVID-19 ou à la spirale inflationniste actuelle ont été des révélateurs quant à l’importance des transferts d’argent pour l’économie nationale.

Durant l’année 2021, les transferts d’argent vers la Tunisie ont ainsi atteint un record historique de 7,5 milliards de dinars envoyés sur ces 12 mois. Cette tendance se confirme au cours des trois premiers mois de l’année 2022.

Pourtant, les solutions actuelles permettant le transfert d’argent depuis l’Europe ou l’Amérique vers la Tunisie demeurent chères, peu pratiques et limitées.

Face aux problèmes rencontrés par la communauté tunisienne dans ces opérations de transfert, la société Taptap Send propose, aujourd’hui, une nouvelle application mobile de transfert d’argent destiné à la diaspora tunisienne.

Les personnes recevant les transferts peuvent récupérer le montant en espèces dans l’une des 300 agences Swared présentes sur le territoire tunisien tout cela sans frais ni à l’envoi ni à la réception du transfert.

Taptap Send, une solution d’envoi simple, en lien avec les objectifs de développement de l’ONU

Fondée en 2018, la société Taptap Send inscrit son action dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD) définis par l’ONU.

L’un des objectifs définis par les Nations Unies vise en effet à une plus juste répartition du capital entre le Nord et le Sud par une réduction des frais sur les transferts effectués par les différentes diasporas.

Des frais d’envoi supprimés et des modalités d’envoi simplifiées pour la Tunisie

Comme l’explique Seif-Eddine YAHIA, responsable du lancement en Tunisie de Taptap Send, assure que : « l’application a été pensée par et pour des Tunisiens. Nous avons compris que les deux principaux freins pour les transferts des TRE vers leurs proches étaient le montant excessif des frais de transfert et le manque de praticité des solutions en place ».

Pour la première fois, Taptap Send met fin aux frais complémentaires d’envoi et de réception pour tous les transferts des TRE.

Ergonomique et simple d’utilisation, l’application permet d’effectuer un transfert d’argent effectif en moins de deux minutes depuis la France, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Espagne, le Portugal, le Canada et les Etats-Unis.

Pour recevoir leur argent, les récipiendaires en Tunisie peuvent se rendre dans l’un des 300 points du réseau Swared, le partenaire de Taptap Send en Tunisie.

Swared est une solution de paiement digital offrant des services financiers de proximité en s’appuyant sur un large réseau d’agents présents sur toute la Tunisie. Elle est la première solution à avoir reçu l’accréditation de la Banque Centrale de Tunisie.

La liste des agents de paiement SWARED est disponible à partir de ce lien. Cette liste a été récemment étendue par la mise en place de deux points de transfert d’argent au centre commercial Carrefour la Marsa et au Mall of Sousse.

Les autres agences sont des bureaux déjà existants (épiciers, libraires…) qui proposent le service Swared en plus de leurs services habituels.

Une application en service, et un bonus pour le premier envoi

Taptap Send est téléchargeable sur tous les stores depuis l’Europe, le Canada et les Etats-Unis. Les utilisateurs entrant le code-promo “TUNISIE” bénéficieront d’un bonus de 5 euros lors de leur premier transfert.

L’application peut être téléchargée en flashant le code QR ou en utilisant le lien suivant :

https://taptapsend.page.link/PSBK

Une solution innovante qui facilitera les envois vers la Tunisie notamment en cette période de Ramadan.