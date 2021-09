Sopra Banking Software (SBS), partenaire de référence de plus de 1 500 institutions financières dans le monde, annonce la signature récente avec BANK OF AFRICA, pour le lancement d’une nouvelle offre innovante pour les transferts Nord-Sud basés sur l’Open Banking Platform de SBS, propulsée par Tink, la première plateforme d’open banking en Europe.

Les ruptures technologiques, les nouvelles réglementations, l’évolution des modes de consommation et l’impact de la pandémie mondiale entraînent des changements rapides dans le secteur des services financiers. Les institutions financières en Afrique doivent ainsi se concentrer sur l’amélioration du flux de trésorerie des virements et aider les clients à surmonter leurs difficultés. L’envoi de fonds via l’Open Banking permet aux institutions financières de soutenir leurs clients de la diaspora grâce à de meilleurs services.

SBS et BANK OF AFRICA renforcent leur partenariat en vue de déployer l’Open Banking Platform, cloud-native, de Sopra Banking Software pour les transferts Nord-Sud. En adoptant cette solution innovante, BANK OF AFRICA démontre sa décision stratégique d’améliorer les services soutenant le parcours clients pour l’envoi de fonds, en s’appuyant sur la plateforme de SBS pour orchestrer les différents services clés tels que l’agrégation des comptes et l’initiation des paiements par le processus Open Banking, le convertisseur de devises en temps réel, le changement d’estimation des devises en fonction des transferts, etc.

Mounir Chraibi, directeur général Opérations de BANK OF AFRICA, explique : « BANK OF AFRICA entame un projet clé pour lancer une nouvelle offre innovante pour les transferts Sud-Nord, qui viendra compléter la toute première offre de transfert par carte “DabaTransfer” que nous avons initiée récemment. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Sopra Banking Software et le déploiement de l’Open Banking Platform sera une force motrice pour faciliter des transferts d’argent rapides, faciles et rentables. En capitalisant sur les opportunités de l’Open Banking avec un logiciel de transfert d’argent de nouvelle génération, nous réduirons le coût des transferts d’argent et simplifierons l’expérience client ».

« Nous sommes très heureux de pouvoir guider le groupe BANK OF AFRICA dans la transformation de son offre de transferts de fonds, ils profiteront d’un logiciel de paiement rationalisé – en utilisant l’agrégation de comptes, en tirant parti des services d’initiation de paiement multidevises, et en rendant les transferts internationaux indolores, au sein de services innovants à plus forte valeur ajoutée pour leurs clients », commente Raouf Mhenni, Executive Vice President de Sopra Banking Software MEA.

L’Open Banking Platform de SBS permet de créer des parcours clients numériques innovants en tirant parti de divers services API de ses partenaires de la marketplace. Grâce à l’API de Tink, les clients de BANK OF AFRICA pourront accéder à des comptes bancaires de l’UE par l’intermédiaire d’un AISP (Account Information Service Providers) et d’un PISP (Payment Initiation Service Providers) réglementés, effectuer des transferts d’argent de compte à compte et consulter le récapitulatif des paiements. Et parmi les autres services avancés de la plateforme SBS, elle permettra à la banque de gérer le scooping & clipping pour automatiser les transferts de fonds.

À propos de Sopra Banking Software

Sopra Banking Software est le partenaire privilégié de plus de 1.500 institutions financières dans le monde.

La diversité de nos solutions, la force de notre conviction et notre passion pour l’innovation nous permettent d’accompagner nos clients au quotidien et dans leurs projets futurs, ainsi que dans leurs objectifs d’inclusion financière.

Chaque jour, nos clients basés dans plus de 80 pays du monde bénéficient de nos technologies et de nos logiciels, ainsi que de l’expertise de nos 5.000 collaborateurs.

Sopra Banking Software est une filiale du groupe Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et du développement de logiciels. Comptant plus de 46.000 collaborateurs, le groupe Sopra Steria a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2020.

www.soprabanking.com

A propose de BANK OF AFRICA

BANK OF AFRICA compte parmi les principaux Groupes financiers panafricains. À travers ses différentes enseignes et filiales, BANK OF AFRICA se présente comme un Groupe bancaire universel multi-métiers aux domaines diversifiés : la banque commerciale, la banque d’affaires, les services financiers spécialisés tels que le leasing, le factoring et le crédit à la consommation, outre la banque participative. BANK OF AFRICA est aujourd’hui le Groupe bancaire marocain affichant la plus importante présence à l’international avec une couverture dans 31 pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique du nord.

Le Groupe emploie plus de 15 200 employés à travers le monde, avec plus de 1 800 points de ventes au service de près de 6,6 millions de clients.: bankofafrica.ma

About Tink

Tink est la principale plateforme d’open banking en Europe qui permet aux banques, Fintech et start-up de développer des services financiers axés sur les données. Grâce à une API, Tink permet aux clients d’accéder à des données financières agrégées, d’initier des paiements, d’enrichir les transactions, de vérifier le titulaire d’un compte bancaire et de créer des outils de gestion des finances personnelles.

Tink se connecte à plus de 3 400 banques qui atteignent plus de 250 millions de clients bancaires à travers l’Europe. Fondé en 2012 à Stockholm, Tink emploie 400 personnes et dessert plus de 300 banques et fintech sur 18 marchés européens à partir de 13 bureaux.