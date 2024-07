BTK Bank Déploie la SBP Digital Banking Suite de Sopra Banking Software

Dans le cadre de la poursuite de son plan de transformation digitale, BTK Bank a opté pour la mise en place de la SBP Digitale Banking Suite de SBS renforçant ainsi son partenariat avec le leader mondial des solutions technologiques bancaires. L’adoption de cette solution innovante permettra à BTK Bank d’accélérer son implantation sur le marché des services bancaires numériques.

« L’intégration de la solution SBP Digital Banking Suite constitue une étape essentielle dans le cadre de notre plan stratégique de transformation. Elle permettra de consolider notre offre de services tout en assurant une expérience client entièrement digitale et optimale », explique Lassaad Ben Romdhane, Directeur Général de BTK Bank.

« Les services de la SBP Digitale Banking Suite seront accessibles dans un environnement sécurisé grâce à la mise en place d’un modèle de sécurité « zero trust » et d’une architecture micro-services », explique Zied Fatnassi, Directeur des Système d’Information de BTK Bank.

La SBP Digital Banking Suite est une plateforme d’engagement digitale ouverte et équipée de fonctionnalités modulaires offrant une expérience client omnicanale. En intégrant des technologies modernes et en adoptant une approche centrée sur l’humain, la solution de SBS représente une avancée technologique significative au sein de l’industrie. Elle simplifie les parcours numériques des clients et offre une expérience utilisateur entièrement digitale, marquant ainsi une évolution majeure pour BTK Bank.

La SBP Digital Banking Suite contribuera également à améliorer la satisfaction des clients de BTK Bank en répondant aux standards digitaux actuels. En outre, la facilité d’intégration avec l’écosystème de BTK Bank, ses partenaires technologiques et les fintechs, favorisera le développement d’une gamme étendue de services bancaires. Enfin, l’utilisation de la SBP Digital Banking Suite fournira à la banque une plateforme flexible et évolutive, exploitant les dernières technologies telles que la configuration en « low code/no code » et le paramétrage des workflows. La plateforme bancaire complète et moderne fournie par SBS permettra à BTK Bank de consolider son offre de services tout en assurant une expérience client optimale.

« Nous sommes fiers d’être aux côtés de la BTK Bank depuis plus de 10 ans. Aujourd’hui, le déploiement de la SBP Digital Banking Suite marque une étape importante dans l’évolution de notre partenariat et confirme notre volonté commune de continuer à proposer des services toujours plus innovants à nos clients », confie Hassan Nasser, Chief Innovation Officer chez Sopra Banking Software.

« BTK Bank, en tant que partenaire de longue date, bénéficie déjà du système Core Banking de SBS. Aujourd’hui, la banque franchit une nouvelle étape et est désormais en mesure de répondre de manière exhaustive aux besoins de ses clients, offrant un accompagnement complet de bout en bout », mentionne Karim Ben Hajel, Sales Director North Africa chez Sopra Banking Software.

A propos de BTK Bank

La BTK Bank, dont le Groupe ELLOUMI est actionnaire de référence, a été créée en 1981 comme une banque de développement. Elle est devenue une banque universelle en 2004. Avec 35 agences et plus de 400 collaborateurs, elle a étendu son activité pour offrir le meilleur de ses services à tous ses clients particuliers, professionnels, PME et grandes entreprises. Outre que Groupe ELLOUMI (60%), ses actionnaires sont l’Etat tunisien (20%) et Kuwait Investment Authority (20%). Le Groupe BTK Bank est un groupe intégré composé par la banque et par des filiales spécialisées autour des métiers de la finance (Leasing, Recouvrement, Intermédiation boursière, Conseil, SICAR, SICAV). Pour plus d’informations, visitez notre site web :www.btknet.com

A propos de Sopra Banking Software

Sopra Banking Software est le partenaire technologique de référence de plus de 1 500 institutions financières dans le monde. La richesse de notre offre, la puissance de notre engagement et notre passion pour l’innovation nous permettent d’accompagner nos clients au quotidien dans leurs projets d’avenir, mais également de contribuer à rendre la finance accessible au plus grand nombre. Nos clients bénéficient chaque jour de la puissance de nos technologies et softwares, ainsi que de l’expertise de nos 5 000 collaborateurs. Nous les accompagnons dans plus de 80 pays dans le monde. Sopra Banking Software est une filiale du groupe Sopra Steria, leader européen du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels. Fort de 50 000 collaborateurs, ce dernier affiche un chiffre d’affaires 2022 de €5.1 Milliards d’euros. Pour plus d’information, retrouvez-nous sur LinkedIn, Twitter & Instagram ou visitez www.soprabanking.com