Sopra Banking Software (SBS) et le Groupe Advans associent leurs expertises pour accélérer le déploiement de services financiers adaptés aux entrepreneurs en Afrique et en Asie.

Le partenariat de long terme qui démarre entre SBS et le Groupe Advans aura pour objectif de déployer la solution Sopra Banking Platform dans 8 pays. L’adoption d’un nouveau Core Banking System est un signal fort donné par le Groupe Advans qui démontre ainsi sa volonté stratégique d’accélérer sa transformation digitale, au service de ses clients. La solution Sopra Banking Platform, qui sera déployée en mode cloud, permettra aux équipes d’Advans de mener leurs activités de façon plus flexible, au plus près des besoins des clients : de l’ingénierie produits à la digitalisation de l’expérience client.

« Après 15 ans d’activité, Advans entre dans une nouvelle phase clé de son développement. Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Sopra Banking Software et le déploiement de notre nouveau core banking seront des leviers clés pour accélérer l’inclusion financière dans nos pays d’opération, tout en tirant parti des opportunités offertes par les nouvelles technologies », a commenté Steven Duchatelle, Directeur Général du Groupe Advans.

Magazines et documents en accès libre sur le kiosque WMC

« En choisissant Sopra Banking Software nous nous appuierons sur une architecture technologique évolutive et basée sur le cloud qui nous permettra d’innover plus rapidement, de manière responsable, agile et sécurisée. Nos ambitions communes nous permettront de répondre toujours mieux aux besoins de nos clients », a ajouté Grégoire Danel-Fédou, Directeur Général Adjoint du Groupe Advans.

« Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner le groupe Advans dans sa transformation digitale. Remplacer un core banking au sein d’un grand groupe de microfinance est un projet de grande envergure et l’expérience de SBS pour ce type de projet à l’international permettra d’en faire un succès commun », mentionne Joel Saad, Executive Vice President de Sopra Banking Software.

L’engagement fort de Sopra Banking Software pour accompagner le groupe de microfinance à long terme sur l’ensemble de ses problématiques, qu’elles soient réglementaires, métiers ou digitales, ainsi que l’expérience dont l’éditeur fait preuve, ont su convaincre Advans de choisir SBS pour accélérer sa croissance et l’impact positif sur ses clients.



A propos de Sopra Banking Software

Sopra Banking Software est le partenaire technologique de référence de plus de 1 500 institutions financières dans le monde.

La richesse de notre offre, la puissance de notre engagement et notre passion pour l’innovation nous permettent d’accompagner nos clients au quotidien dans leurs projets d’avenir, mais également de contribuer à rendre la finance accessible au plus grand nombre.

Nos clients bénéficient chaque jour de la puissance de nos technologies et softwares, ainsi que de l’expertise de nos 5 000 collaborateurs.

Nous les accompagnons dans plus de 80 pays dans le monde.

Sopra Banking Software est une filiale du groupe Sopra Steria, le leader européen du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels. Avec plus de 46 000 collaborateurs, ce dernier affiche un chiffre d’affaires 2019 de €4.43 Milliards d’euros.

Pour plus d’information, retrouvez-nous sur LinkedIn, Twitter & Instagram ou visitez www.soprabanking.com

A propos d’Advans

La mission du Groupe Advans est de répondre aux besoins de services financiers des petites entreprises et des autres populations mal servies, en leur offrant des services financiers adaptés de manière durable et responsable. Le Groupe Advans est actuellement implanté dans neuf pays en Afrique et en Asie. A fin décembre 2019, le groupe servait plus d’1 million de clients et employait plus de 7 600 personnes, avec

un encours de crédit de 1.08 milliard d’euros, et un montant total de dépôts de 608 millions d’euros. Le groupe est basé au Luxembourg avec les services support à Paris. Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD), IFC et Advans Invest.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.advansgroup.com/fr