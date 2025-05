Les moyens de renforcement de la coopération dans le domaine de la digitalisation du commerce, notamment, le commerce électronique, les projets en cours et les perspectives de leur développement, ont été au centre d’une réunion entre le ministre du Commerce et du développement des exportations Samir Abid et une délégation du Centre du commerce international (ITC) et de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Les participants ont souligné l’importance du commerce électronique et son rôle vital dans l’impulsion de l’économie nationale et la concrétisation des projets dans ce cadre pour faciliter les opérations de commerce et renforcer, diversifier et faciliter l’accès des exportations tunisiennes aux marchés étrangers.

Abid a mis l’accent sur l’importance de l’impulsion de la coopération entre la Tunisie et l’ITC, soulignant la coopération fructueuse avec la GIZ, notamment, dans le cadre du projet d’Appui aux Accords Commerciaux avec l’Afrique.

Les représentants de l’ITC ont exprimé leur volonté de développer davantage la coopération avec la Tunisie, et ce, à travers un nouveau projet régional visant à développer le commerce électronique et à renforcer l’économie numérique.

Les participants se sont engagés à booster et diversifier les activités commerciales en Tunisie, à soutenir les Petites et moyennes entreprises (PME) et à développer les échanges de commerce électronique.