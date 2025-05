La deuxième édition de la Conférence Internationale sur la Transformation Digitale et la Gestion (ICDTM’25) se tiendra les 30 et 31 mai 2025 à Hammamet, autour du thème “Entrepreneuriat et Technologies Émergentes : L’innovation technologique au service de l’impact social”.

Organisée conjointement par la Chaire BEST de MBS School of Business (France) et le Laboratoire Rigueur de l’Université de la Manouba (Tunisie), cette rencontre internationale a pour objectif de rassembler chercheurs, entrepreneurs, décideurs politiques et professionnels autour des enjeux de la transformation digitale et de l’innovation sociale.

Selon le site officiel de la Chaire BEST, Les participants auront l’opportunité de partager leurs expériences et d’explorer des stratégies innovantes pour renforcer l’impact social des technologies émergentes.

Les thématiques abordées incluront notamment la transformation digitale responsable, les modèles économiques sociaux innovants, l’intelligence artificielle éthique, le financement de l’entrepreneuriat social et le rôle des politiques publiques dans l’innovation sociale.