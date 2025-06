” La Tunisie n’est plus un simple visiteur de la Semaine de la technologie à Londres «London Tech Week 2025 » mais elle a contribué à travers son pavillon à faire connaître les compétences tunisiennes”, a indiqué le président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), Aslan Berjeb.

Il a ajouté, dans une déclaration à l’agence TAP, que la Tunisie participe pour la première fois, à cet évènement, avec un pavillon national représentant une véritable plateforme pour les start-ups et entreprises prometteuses dans divers domaines, tels que la cyber sécurité et les technologies de la santé, soutenues par une présence gouvernementale et diplomatique.

Le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh et l’Ambassadeur de Tunisie à Londres, ont visité la Semaine de la technologie à Londres, qui se tient du 9 au 13 juin 2025, dans la capitale britannique. Cet événement est l’un des plus grands et importants au monde dans le domaine des technologies modernes, de l’innovation et de la créativité, souligne Berjeb.

Et de poursuivre que la délégation tunisienne est composée d’environ 30 start-ups et entreprises numériques, ainsi que de représentants de fonds d’investissement, d’accélérateurs et de talents tunisiens résidant au Royaume-Uni. L’objectif est de promouvoir l’écosystème technologique national et de nouer de nouveaux partenariats stratégiques.

Le Président de la CONECT a affirmé que le pavillon tunisien a permis aux entreprises de présenter leurs produits et solutions technologiques aux investisseurs internationaux, aux décideurs et aux bailleurs de fonds.

La première participation de la Tunisie, à London Tech Week 2025, est organisée par la CONECT International et la Chambre de Commerce Tuniso-Britannique (TBCC), en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Londres et l’Ambassade du Royaume-Uni à Tunis.

Cette participation est soutenue par le projet « Startups et PME Innovantes », financé par la Banque Mondiale et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en partenariat avec Smart Capital.

« London Tech Week 2025 », réunit les leaders de l’innovation, les investisseurs, les décideurs et les start-ups de plus de 90 pays. Plus de 70 événements sont programmés, à cette occasion, avec la participation de 400 intervenants internationaux.

Les participants aborderont des sujets tels que l’intelligence artificielle, le cloud computing, les technologies de la santé et l’innovation durable.

Les relations commerciales entre la Tunisie et le Royaume-Uni ont connu une progression remarquable. Les échanges commerciaux ont atteint, en 2023, environ 1,7 milliard de dinars tunisiens, avec un excédent de la balance commerciale en faveur de la Tunisie (taux de couverture avoisinant les 127,8 %).

En octobre 2019, la Tunisie a conclu un accord de partenariat avec le Royaume-Uni, pour assurer la continuité des échanges commerciaux entre les deux pays, et ce, après la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit).