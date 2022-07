La BTK Bank et Sopra Banking Software annoncent le lancement du projet d’implémentation de la nouvelle version de Sopra Banking Platform Core Amplitude.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de la transformation de la banque, initié depuis Septembre 2021, avec l’entrée du Groupe ELLOUMI comme actionnaire de référence à son capital et la nomination de Monsieur Faouzi Elloumi en tant que son Président de Conseil d’Administration. Avec cet upgrade, la banque profitera de la dernière version du Core Banking « SBP Core Amplitude », orientée vers l’Open Banking, en proposant à ses

clients une accessibilité en temps réel avec une offre de plus en plus ‎digitalisée.

« Cette montée de version contribue grandement à notre ambitieux plan de relance initié depuis le début de l’année avec comme axes prioritaires la transformation digitale, le développement de notre activité commerciale et le reengineering de nos processus.

La BTK Bank se positionnera ainsi comme un acteur innovateur dans le secteur ‎bancaire en offrant plusieurs possibilités d’ouverture sur l’écosystème technologique et financier de la place tout en garantissant les enjeux en lien avec la protection des données, la cyber sécurité et les attentes réglementaires » a déclaré Lassaad Ben Romdhane, Directeur Général de la Banque.

« Nous sommes fiers d’accompagner la BTK depuis plus de 10 ans, et le lancement de cette montée de version marque une étape majeure dans notre partenariat. » mentionne Raouf Mhenni, Executive Vice President MEA de Sopra Banking Software.

SBP – Core Amplitude est une solution dotée d’un système ouvert capable de s’interfacer avec un écosystème de partenaires et propose un large choix d’APIs. Elle est par ailleurs reconnue pour la qualité d’un socle métier puissant en matière de sécurité, de KYC ou encore réglementaire.

« Sur les aspects techniques, la banque profitera de ce grand projet pour moderniser toute son ‎architecture technique en vue de mettre en place une plateforme plus performante à la pointe de la ‎technologie en respectant les bonnes pratiques en matière de gouvernance et de sécurité issue des ‎standards IT. » a ajouté Zied Fatnassi, CIO de la Banque.

En matière de conduite du changement la couverture fonctionnelle de la solution embarquera la plupart des processus métiers de la banque (Commerciale, Etranger, Comptabilité, Moyen de paiement, ‎Monétique, Conformité…) la banque devra compter encore une fois sur la richesse et le savoir-faire de ‎son capital humain pour relever ce nouveau défi.

A propos de la BTK Bank

La BTK Bank, dont le Groupe ELLOUMI est actionnaire de référence, a été créée en 1981 comme une ‎banque de développement. Elle est devenue une banque universelle en 2004. Avec 34 agences et plus ‎de 400 collaborateurs, elle a étendu son activité pour offrir le meilleur de ses services à tous ses clients particuliers, professionnels, PME et ‎grandes entreprises.

Outre que Groupe ELLOUMI (60%), ses actionnaires sont l’Etat tunisien (20%) et Kuwait ‎Investment Authority (20%). ‎

Pour plus d’informations, visitez notre site web : www.btknet.com

A propos de Sopra Banking Software

Sopra Banking Software est le partenaire technologique de référence de plus de 1 500 institutions financières dans le monde.

La richesse de son offre, la puissance de son engagement et sa passion pour l’innovation permet d’accompagner les clients au quotidien dans leurs projets d’avenir, mais également de contribuer à rendre la finance accessible au plus grand nombre.

Les clients bénéficient chaque jour de la puissance des technologies et softwares de Sopra Banking Software ainsi que de l’expertise de ses 5 000 collaborateurs. Que Sopra Banking Software accompagne dans plus de 80 pays dans le monde.

Sopra Banking Software est une filiale du groupe Sopra Steria, le leader européen du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels. Avec plus de 47 000 collaborateurs, ce dernier affiche un chiffre d’affaires 2021 de €4,7 Milliards d’euros.

Pour plus d’information, retrouvez-nous sur LinkedIn, Twitter & Instagram ou visitez www.soprabanking.com