La croissance rapide de la technologie du mobile money, qui a bouleversé le secteur financier en Afrique sub-saharienne, alimentant la transformation socio-économique de nombreux pays. Cette croissance a apporté des avantages considérables aux citoyens qui cherchent à accéder à des services financiers fiables, souligne WorldRemit, plateforme de transfert d’argent.

En effet, l’Afrique représente 70% de la valeur mondiale du mobile money, estimée à 1 000 milliards USD. En 2021, la valeur des transactions de mobile money en Afrique a augmenté de 39 % pour atteindre 701,4 milliards USD, contre 495 milliards USD en 2020, ce qui illustre l’avenir de banque sur le continent, en ce sens que le mobile money réduit les coûts de transaction pour les utilisateurs et aide les ménages à gérer plus efficacement leurs flux de trésorerie, à gérer les risques et à constituer un fonds de roulement.

Au Cameroun, l’essor du mobile money a permis à 98% de la population de bénéficier d’un réseau mobile GSM (2G et plus), accélérant ainsi l’inclusion financière et améliorant le bien-être des ménages à faibles revenus.

Toutefois, les criminels ont également découvert l’opportunité que cette situation présente. C’est ainsi que l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication (ANTIC) souligne que « la cybercriminalité a causé des pertes financières de 12,2 milliards de francs CFA à l’économie camerounaise en 2021, soit le double des pertes signalées en 2019 ». Ces pertes sont principalement dues à l’escroquerie et au phishing, une technique utilisée par les fraudeurs pour obtenir des informations personnelles afin de perpétrer un vol d’identité.

Quatre arnaques

Avec ces évolutions, la gestion de la sécurité et de la confidentialité dans un environnement à la fois dynamique et vulnérable reste cruciale.

En effet, WorldRemit, une des plus importantes organisations mondiales de paiements, a identifié pour sa part les quatre principales arnaques liées aux transferts d’argent survenant dans le secteur et auxquelles les résidents camerounais devraient faire attention en 2023.

Il s’agit des arnaques par email, comme les arnaques fiscales, où les fraudeurs usurpent l’identité de l’ATO, et les arnaques concernant les rencontres en ligne, où les fraudeurs peuvent jouer sur des déclencheurs émotionnels pour vous inciter à leur envoyer de l’argent.

En 2021, le rapport d’Interpol sur l’évaluation des cybermenaces en Afrique indiquait que la cybermenace la plus signalée et la plus urgente en Afrique était effectivement la fraude en ligne.

En outre, les arnaques liées aux achats en ligne, telles que les arnaques au surpaiement, où les fraudeurs vous demandent de “rembourser” un trop-perçu avant que vous ne vous rendiez compte que la carte de crédit a été volée ou que le reçu de paiement est faux, et les arnaques à l’usurpation d’identité sur Facebook, y compris les arnaques consistant à faire fructifier votre l’argent si vous investissez.

« WorldRemit traite la sécurité en ligne très sérieusement et nous reconnaissons de nombreuses astuces et techniques derrière certaines des arnaques les plus populaires. Nous voulons éduquer les Camerounais sur la nature des arnaques afin que nos clients puissent savoir ce qu’il faut éviter et se protéger contre ces arnaques », a déclaré Imane Charioui, directrice Afrique francophone chez WorldRemit.

Et elle conseille de « vérifier par deux fois l’identité de la personne qui vous demande d’envoyer de l’argent, et si vous n’êtes pas à l’aise avec la transaction, ne la poursuivez pas ». Ce n’est pas tout, elle demande d’éviter d’«utiliser des intermédiaires ou des agents tiers qui proposent d’effectuer des transactions en votre nom, et si vous devez transférer de l’argent à l’étranger, après avoir vérifié l’identité du destinataire, utilisez un service de transfert d’argent de confiance comme WorldRemit pour vous assurer que votre argent arrive à temps ».

Imane Charioui donne ses meilleurs conseils pour éviter les quatre arnaques les plus courantes en matière de transfert d’argent.

Voici les sept (7) conseils Imane Charioui pour ne pas se faire arnaquer par e-mail :

Ne cliquez pas sur les liens et n’ouvrez pas les pièces jointes d’un email non sollicité.

Vérifiez que l’adresse email de l’expéditeur correspond à l’adresse du site web de l’organisation dont il dit provenir.

Méfiez-vous si le mail n’utilise pas votre nom et dit quelque chose comme “Cher client”.

Évitez les emails qui donnent un sentiment d’urgence et vous demandent d’agir immédiatement.

Méfiez-vous des emails contenant des fautes de grammaire et d’orthographe.

Ne partagez jamais d’informations permettant de vous identifier personnellement avec quelqu’un qui vous a contacté de manière non sollicitée. Il s’agit notamment d’informations bancaires et de cartes de crédit, de votre date de naissance et des numéros de sécurité sociale ou d’assurance sociale.

Mettez à jour vos appareils avec un logiciel antivirus pour vous protéger de tout logiciel malveillant.

Les trois (3) conseils d’Imane Charioui pour éviter les arnaques liées aux rencontres en ligne :

Ne faites pas confiance à ceux qui vous demandent de leur verser de l’argent, de leur offrir des cadeaux ou de leur communiquer les détails de votre compte bancaire/carte de crédit.

Utilisez les médias sociaux et Internet pour vérifier si leur profil de rencontre correspond à leurs autres profils en ligne.

En règle générale, nous vous conseillons de ne pas envoyer d’argent à une personne à moins de l’avoir rencontrée en personne ou par vidéo.

Les quatre (4) conseils d’Imane Charioui pour éviter les arnaques lors d’achats en ligne :

Vérifiez que l’URL du site Web comporte la mention “https” (le “s” supplémentaire signifie “sécurisé”) et une petite icône de verrouillage dans la barre d’adresse. Même dans ce cas, le site pourrait ne pas être fiable.

Lisez les commentaires sur la qualité de la marchandise et assurez-vous que vous n’achetez pas des produits bon marché et/ou contrefaits.

Vérifiez que le site Web propose une politique de remboursement claire et une méthode de contact en cas de problème rencontré par le client.

Le site web ne doit pas proposer l’option d’utiliser un système de transfert électronique de fonds pour effectuer le paiement.

Les six (6) conseils d’Imane Charioui pour évite les arnaques par usurpation d’identité :

N’acceptez pas les demandes de connexion de personnes que vous ne connaissez pas et que vous n’avez jamais rencontrées.

Ne partagez pas votre mot de passe avec d’autres personnes.

Lorsque vous vous connectez, utilisez une authentification à deux facteurs.

Évitez de vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics et gratuits.

Maintenez votre navigateur et vos apps à jour.

Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire et utilisez un logiciel de cybersécurité proactif

A propos de WorldRemit

WorldRemit est l’une des principales entreprises mondiales de paiements et, avec Sendwave, elle fait partie de Zepz, un groupe qui regroupe deux marques mondiales de paiements. Elles ont bouleversé un secteur jusqu’alors dominé par des acteurs traditionnels hors ligne en proposant des transferts d’argent internationaux en ligne – les rendant plus sûrs, plus rapides et moins coûteux.

