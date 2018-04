Une enveloppe de 6 millions de dinars sera mobilisée pour transformer l’hôpital local de la cité Ettadhamen (gouvernorat de Ariana) en un hôpital régional. C’est ce qu’a affirmé, lundi 16 courant, Imed Hammami, ministre de la Santé.

Hammemi a annoncé, lors de l’inauguration du service des urgences de l’hôpital local de la cité Ettadhamen, le démarrage, à partir du 1er juillet prochain, des activités du service de dialyse pour promouvoir ainsi les prestations sanitaires fournies par cet établissement de santé au profit des habitants de la région.

Le ministre de la Santé estime, à ce propos, que la stratégie adoptée dans le secteur de la santé vise notamment la promotion de la qualité des soins accordés aux citoyens à travers la mobilisation des médecins spécialistes, l’examen des moyens pour surmonter les carences en médicaments avec la mise en place des stratégies de développement de l’industrie pharmaceutique, l’acquittement des dettes de la pharmacie centrale auprès de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et des structures de santé et en instaurant la bonne gouvernance et luttant contre la contrebande dans ce domaine.

Hammemi a pris connaissance des composantes du nouveau service des urgences réaménagé moyennant une enveloppe de 680 mille dinars pour accueillir des patients de la cité Ettadhamen, Douar Hicher et Manouba.

Le chef de service des urgences, Ridha Nedri, a expliqué que le service des urgences compte 6 lits hautement équipés et une salle d’attente réaménagée. L’hôpital accueille près de 250 patients par jour et emploie 10 médecins de différentes spécialités et 17 infirmiers, a-t-il signalé.

Le service des urgences a été doté des équipements d’une valeur de 90 mille dinars, a-t-il ajouté.

Au cours de la même journée, Hammemi a inauguré le service d’oncologie à l’hôpital Abderrrahmen Mami, réalisé avec un coût estimé à 12 millions de dinars.