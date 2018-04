Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, en déplacement, dimanche 15 avril à Sfax, rejette que l’organisation syndicale, à travers la Fédération générale de l’enseignement secondaire, soit responsable de la diabolisation du secteur de l’enseignement secondaire et de la crise qu’il traverse.

Pour Taboubi, c’est le ministère de l’Education qui est responsable de cette situation, en ayant mis plusieurs obstacles aux négociations et au dialogue.

Taboubi, qui présidait un meeting syndical et ouvrier devant le siège de l’Union régionale des travailleurs à Sfax, a ajouté qu’il n’est aucunement acceptable de diaboliser la Fédération générale de l’enseignement secondaire et ses adhérents parmi les éducateurs et les éducatrices qui ont tout fait pour assurer le bon déroulement des cours pendant les années difficiles qui ont suivi la révolution.

Le responsable syndical a cependant affirmé que l’UGTT œuvrera en vue d'”assurer le succès de l’année scolaire actuelle quel que soit le prix à payer.”

Par ailleurs, Taboubi a réitéré l’attachement de l’organisation syndicale à sa position concernant la non cession du secteur public, soulignant que les négociations sociales dans le secteur public et la fonction publique démarreront au cours de la semaine prochaine.