Près de cinq ans après son dernier investissement, Abdelhamid Lamiri, fondateur et dirigeant d’un groupe éponyme, crée une nouvelle société qui vient consolider son cœur de métier : le textile.

Baptisée Assistance Développement Commercial et Industriel, cette nouvelle filiale est destinée à l’assistance technique dans le textile (délavage de teinture et finition), ainsi que dans les domaines commercial, du développement, du contrôle de la production et de la qualité, et dans la logistique.

En 2011, le groupe Lamiri avait diversifié son activité dans l’agriculture, l’hôtellerie et l’immobilier.