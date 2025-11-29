Dix prix portant notamment sur la recherche, le développement, l’innovation et l’entrepreneuriat ont été décernés à des entreprises ainsi qu’à de jeunes entrepreneurs tunisiens, lors de la 2ᵉ édition du concours « TEX AWARDS », organisée vendredi à Tunis, à l’initiative de la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH).

L’entreprise exportatrice de confection « Altutex Groupe » a remporté le prix dans le domaine numérique. La startup « Green Nonwomen Visline », spécialisée dans la transformation des déchets textiles en solutions durables et écoresponsables, s’est vu remettre le prix de la « Startup influente ».

De son côté, l’entreprise « Trading Logistic Service », spécialisée dans les plateformes textiles et l’emballage, a reçu le prix de « l’Exportation distinguée». La Société des Arts Textiles « Sartex », spécialisée dans la production de produits finis en denim, s’est, pour sa part, distinguée dans la catégorie « Textile durable (Green Textile) ».

Le prix dédié à la recherche, au développement et à l’innovation a été attribué à l’entreprise « Vizmerald », spécialisée dans la création de produits électroniques connectés et de simulations graphiques 3D intelligentes. Le Centre de formation textile de Ksour Essef a été récompensé dans la catégorie « Formation ».

Par ailleurs, Walid El Ghoul et Abir Obeid se sont distingués dans la catégorie des « Jeunes dirigeants ». Dans la catégorie « Femmes pionnières », le prix a été remporté par Salwa Zouari. La marque de prêt-à-porter « Kontact » a, elle aussi, été primée dans la catégorie « Marque tunisienne ». Enfin, la société Mesjed Aïssa Confection (MACO) a été distinguée dans la catégorie « Personnalités influentes ».

Lors de cette cérémonie, présidée par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, un hommage a été rendu aux bâtisseurs du secteur textile, à savoir Abdelaziz Dahmani, Béchir Saïdani, Anis Saïdani et Helmi Kâali.

Le concours « TEX AWARDS » vise à récompenser les entreprises innovantes et à mettre en lumière des success stories susceptibles d’inspirer les jeunes promoteurs et les startups, afin de stimuler davantage la créativité et l’innovation.

Le secteur du textile et de l’habillement compte 1 365 entreprises, employant plus de 160 000 personnes, selon les données du ministère de l’Industrie. Il comprend, également, 200 entreprises intégrées jouissant d’un positionnement mondial et entièrement tournées vers l’exportation. Les exportations du secteur devraient dépasser 9 milliards de dinars d’ici la fin de l’année courante.