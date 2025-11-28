Magique et magistrale, la soirée des TexAwards 2025, organisée le 28 novembre à Tunis, a résonné comme une ode à l’audace et à l’excellence. Sous l’impulsion de Haithem Bouagila, président de la FTTH, l’événement a dépassé le format traditionnel d’une cérémonie pour devenir un véritable accélérateur de réussite et d’inspiration collective.

La vision comme moteur

«Les seules limites sont, comme toujours, celles de la vision.» La phrase résume une philosophie assumée. Devant un public composé en majorité d’opérateurs du secteur textile, Bouagila a invité chacun à rêver grand. Il a rappelé la pensée de Daymond John : «Si les gens n’ont pas ri de vos rêves, alors vous ne rêvez pas assez grand.»

Cette dynamique nourrit son engagement : bâtir une industrie textile tunisienne compétitive, durable et résiliente, fondée sur l’innovation et le capital humain.

Un discours de bâtisseur

Dans une salle portée par l’enthousiasme, Haithem Bouagila a affirmé : «Cet évènement n’est pas une cérémonie classique. Il a été conçu comme un accélérateur de succès, un incubateur de jeunes talents, un levier pour les marques tunisiennes et un multiplicateur de success stories. Ensemble, nous voulons inspirer, respirer excellence, espoir et réalisation.»

Son message a mis en lumière la passion, la générosité et l’engagement patriotique qui animent les acteurs du secteur. Les TexAwards valorisent autant les entreprises industrielles que les créateurs, tout en soutenant l’éducation, la recherche, l’innovation et l’intelligence collective.

Vers une renaissance industrielle

Au-delà des distinctions, l’événement se veut catalyseur d’une renaissance industrielle, économique, technologique, sociale et culturelle. Bouagila a appelé à «faire mieux chaque jour», à partager les bonnes pratiques et à construire une industrie textile à forte valeur ajoutée, responsable et créative.

Un rêve partagé et assumé

«Avec vous toutes et tous ici présents, je suis certain que le rêve deviendra réalité», a-t-il conclu, avant de rappeler que «innover, c’est oser prendre des risques».

Les TexAwards 2025 ne se sont ainsi pas limités à célébrer des réussites. Ils ont ouvert un horizon : celui d’une Tunisie textile qui ose, qui rêve grand et qui transforme ses ambitions en réalité.

À suivre avec les résultats des awards.

A.B.A