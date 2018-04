Le Tunindex clôture, vendredi, sur une hausse de 0,86%, à 7 128,54 points soit un volume d’échanges de 4,231 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le titre BNA a animé le marché par un volume transactionnel de 0,608 MD à 13,59 TND soit un accroissement de 2,95%.

A la hausse, le titre OFFICE PLAST s’est monnayé à 2,58 D soit une montée de 5,30%, suivi par ATTIJARI BANK qui a réalisé une augmentation 4,78% à 48 D. Le titre SOPAT quant à lui s’est monnayé à 0,67 D soit une hausse de 4,68%.

Dans le vert, TUNISAIR et TELNET HOLDING ont réalisé respectivement une progression de 4,08% et 3,84% à 0,51 D et 8,92 D.

A la baisse, le titre AMS a chuté de 3,77% à 1,02 D suivi par CITY CARS qui s’est monnayé à 11,31 D soit un déclin de 2,91%. Le titre TUNINVEST SICAR quant à lui a réalisé une détérioration de 2,90% à 6,02 D.

Dans le rouge, les titres UADH et ENNAKL AUTOMOBILES ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,77% et 1,96% à 2,10 D et 10 D.