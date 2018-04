Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, mardi 10 avril 2018, le président du Haut comité du contrôle administratif et financier (HCCAF), Kamel Ayadi.

Ayadi a déclaré qu’il a présenté au chef de l’Etat le rapport du HCCAF pour les années 2016 et 2017 et exposé, lors de cette rencontre, une étude sur les 10 fautes de gestion les plus récurrentes dans le domaine de la gestion publique et les approches proposées par le HCCAF pour les éviter.

L’entretien a aussi permis de passer en revue le programme d’activités de l’instance à l’occasion de son 25ème anniversaire, en particulier la conférence qui sera organisée, fin juin 2018, sur le thème “le rôle du système d’inspection et d’audit dans le développement de la gestion publique”.