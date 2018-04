Alistair Burt, ministre britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a visité la Chambre de commerce tuniso-britannique, lundi 9 avril 2018 à Tunis. Il était accompagné de Louise De Sousa, ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, et des représentants du ministère des Affaires étrangères (FCO) et du département du Commerce international britanniques, souligne un communiqué de la Chambre.

Burt a été reçu par le président de la Chambre, Mehdi Ben Abdallah, en présence des membres du Bureau directeur (Nourredine Hajji, Abdessalem Loued, Samira Zouari, Ali Hjaiej, Riadh Badr et Jed Mrabet), précise le communiqué de la Chambre.

Cette visite, une première pour un ministre britannique de se rendre dans les locaux de la Chambre de commerce tuniso-britannique, a été l’occasion d’échanger sur les opportunités de développement des relations économiques entre la Tunisie et la Grande-Bretagne.

La réunion a permis de discuter des réalisations de la Chambre depuis la dernière visite du ministre en août 2017 et du programme d’activité pour 2018 et 2019.

En outre, les deux parties ont débattu des opportunités liées au Brexit, et approfondi l’analyse des secteurs d’intérêts à développer, entre autres l’éducation, l’entreprenariat, les nouvelles technologies, l’agroalimentaire, la santé, l’énergie, la Finance et le tourisme.

Il a également été question de l’importance du rôle de la Tunisie dans la relation tripartite avec le Royaume-Unis pour développer les relations économiques avec les pays d’Afrique subsaharienne et la Libye.

A l’issue de la réunion, les deux parties ont manifesté leur volonté de renforcer le commerce et l’investissement entre la Tunisie et la Grande-Bretagne, et s’engagent à organiser, en 2018 et 2019, des événements à même de rapprocher les communautés d’affaires respectives et générer des opportunités concrètes pour le secteur privé, moteur essentiel de l’économie tunisienne.

Alistair Burt a salué le rôle de la Chambre de commerce tuniso-britannique et l’énergie communicatrice déployée par son président, Mehdi Ben Abdallah, et les membres du bureau directeur.

Une visite en Tunisie d’Alistair Burt avec une délégation multisectorielle d’entrepreneurs britanniques pourrait intervenir prochainement.