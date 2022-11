La Chambre de commerce tuniso-britannique a conduit une mission d’affaires à Londres, du 2 au 5 novembre, pour participer à la 2ème Edition du Sommet économique arabo-britannique organisé à l’initiative de la Chambre arabo-britannique (ABCC).

Cette mission d’affaires a enregistré la participation de 35 opérateurs économiques dans les secteurs de la finance, de l’énergie, de la santé, du tourisme, des technologies et de la culture.

Ayant pour slogan «Partager une seule vision», le sommet a mis en lumière le partenariat stratégique entre le Royaume-Uni et les pays arabes, a insisté sur la façon dont la technologie et le changement climatique transforment les priorités des entreprises et remodèlent nos relations commerciales.

Les participants ont essayé de trouver les initiatives pratiques à même de renforcer les liens commerciaux transnationaux et les flux d’investissements bilatéraux dans l’économie à faible émission de carbone post-pandémie et post-Brexit.

Quant aux discussions, elles se sont focalisées sur les soins de santé, l’éducation, les services financiers, l’hôtellerie, l’immobilier, les transports, etc.

La Chambre de commerce tuniso-britannique, à travers son président, Jed Mrabet, a participé à un panel sur les technologies de la santé. Il a été question de promouvoir la Tunisie comme “tête de pont”, en ce sens que le pays possède déjà tous les ingrédients d’un système national d’innovation qui produit de nombreux travaux de recherche dans le secteur médical.

En outre, les politiques de développement du pays sont principalement axées sur le capital humain, à travers l’éducation et la santé, ainsi que les technologies de l’information. Le développement technologique dans le domaine de la santé pourrait garantir une facilité et une plus grande équité dans les traitements.

Le secteur de la santé tunisien illustre bien le potentiel d’une économie de la connaissance, se trouvant à la jonction de nombreux domaines scientifiques et technologiques, qui doivent combiner les connaissances médicales et les pratiques par le biais des technologies.

En partenariat avec la Chambre arabo-britannique, la Chambre de commerce tuniso-britannique, l’ATUGE UK et l’ambassade de Tunisie en Grande-Bretagne ont organisé un side event qui a rassemblé la diaspora tunisienne en Grande-Bretagne pour un networking convivial. Et c’était l’occasion aussi d’exposer les tableaux de Donia Ben Salah artiste et designer tunisienne qui a fait le voyage avec la délégation.