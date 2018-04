Le premier séminaire international en Tunisie sur “le projet des nouvelles routes de la Soie: le retour de la Chine en Méditerranée” se tiendra les 10 et 11 avril 2018 à Gammarth (banlieue nord de Tunis), à l’initiative du Programme Régional sud Méditerranée de la Konrad-Adenauer-Stiftung, en collaboration avec le cabinet de conseil “Global Prospect Intelligence”, indique un communiqué de la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung.

Cet événement qui regroupera des personnalités tunisiennes, chinoises, européennes et maghrébines vise à contribuer à lever le voile sur le projet des nouvelles routes de la soie peu connu en Tunisie et en Afrique du Nord et permettra de débattre des ressorts géopolitiques, économiques, culturels, de politique intérieure, justifiant ce projet d’envergure planétaire.

Les conférenciers examineront les moyens idoines d’assurer un meilleur positionnement de la Tunisie, pays au cœur de la Méditerranée, afin qu’elle tire le meilleur parti de ce projet, indique le communiqué.

Le premier séminaire “Routes de la soie du XXIème siècle” aspire relier, par des voies routières, ferroviaires, technologiques, maritimes, de gazoducs, d’oléoducs et de ports l’Asie, l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique, tout en s’étendant à l’Océanie et à l’Amérique latine.

Ce projet d’infrastructures pharaoniques, évalué à 5.000 milliards de dollars implique près de 65 pays regroupant 4,5 milliards d’habitants (70 % de la population mondiale) et représentant environ 55% du PIB mondial et 75% des réserves énergétiques de la planète.

Au programme de ce séminaire figure la présentation d’une étude intitulée “Les nouvelles routes de la Soie et l’Afrique du Nord: quelles synergies ?”.