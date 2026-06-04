La Compagnie des comptables de Tunisie (CCT) a lancé une consultation auprès de ses membres pour enrichir ses propositions au projet de loi de finances 2027, fixant au 30 juin 2026 la date limite de dépôt des contributions.

Selon une publication de l’organisation sur ses réseaux sociaux, les adhérents sont invités à soumettre leurs recommandations, assorties d’un exposé détaillé des motifs, en vue de leur intégration dans le document d’orientation que la CCT transmettra au ministère des Finances.

Cette démarche participative vise à consolider le rôle de la profession comptable comme partenaire stratégique dans la réforme du système fiscal et financier national, en s’appuyant sur les retours concrets du terrain professionnel.