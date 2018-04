“Les Nations unies sur la route de la soie. C’est le thème d’un méga-spectacle qui sera organisé en juillet prochain à la Cité de la culture à Tunis. C’est l’ancien ministre espagnol des Affaires étrangères et président de la Fondation ONUART, Miguel Angel Moratinos, qui l’a annoncé lors de l’audience que lui a accordée le président de la République, Béji Caïd Essebsi, jeudi 12 avril.

“Le choix de la Tunisie pour organiser cette manifestation revient principalement au climat de stabilité qui prévaut dans le pays et au grand potentiel touristique dont il dispose”, a précisé Moratinos, en marge de sa participation les 10 et 11 avril 2018 à Tunis à une conférence internationale sur “La route de la soie : la Chine et la mer Méditerranée”.

Selon lui, cette conférence internationale a offert l’occasion d’examiner les opportunités de coopération entre les pays du bassin méditerranéen et la Chine.

Tout en saluant le rôle central que joue la Tunisie dans la région méditerranéenne, Moratinos jugé indispensable pour les pays de la région d’unifier leurs positions au sujet des perspectives de la coopération sino-méditerranéenne.

De son côté, le chef de l’Etat a salué le rôle que jouent les experts et hautes compétences méditerranéens dans la consolidation de la coopération entre les pays des deux rives de la Méditerranée ainsi que dans le règlement des questions régionales, mettant l’accent sur l’importance qu’attache la Tunisie à l’intégration méditerranéenne et à la contribution à sa stabilité et à son développement.