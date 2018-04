La société Google a lancé le 7 avril courant, le service “Google Merchant Account”, en Tunisie, lequel permet aux développeurs, promoteurs de projets et sociétés de services d’ingénierie informatique, d’ouvrir un compte “Merchant Account” et partant de vendre leurs applications et services sur “Google Play”, a fait savoir dimanche dans un communiqué, le ministère des technologies de la communication et de l’économie numérique.

Ce département a précisé “avoir réitéré à plusieurs reprises, l’importance d’intégrer la Tunisie au sein des pays concernés par la feuille de route de diffusion des services de “Google Play”, tout en lui assurant les garanties nécessaires, ce qui a été accepté par la société Google le 7 Juin 2017 et confirmé au mois de février 2018 dans la dernière correspondance entre le ministère et la société”.

Ce service constitue une incitation aux développeurs et chefs d’entreprises qui peuvent désormais l’utiliser pour vendre et commercialiser leurs applications.