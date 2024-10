Google Maps, ce n’est plus que pour identifier les endroits où vous voulez vous rendre, désormais c’est aussi votre machine à remonter et voyager dans le temps.

Google Maps vous permet de vous rendre dans 250 pays et territoires cartographiés. Avec 50 millions de mises à jour quotidiennement, Google Maps permet à ses utilisateurs de découvrir architectures et monuments touristiques à travers d’anciennes prises de vue des lieux et de suivre leur évolution.

Pour remonter le temps sur Google Maps, il suffit de sélectionner le brave homme de Street View, situé en bas à gauche et le glisser sur une des zones bleues qui apparait à l’écran. Vous pourrez ainsi avoir les informations sur les zones cartographiées par les caméras de Google Street Views. Une fois le repère placé, en haut à gauche de l’écran, la date est inscrite. Il suffit ensuite de cliquer dessus pour avoir accès à la chronologie et sélectionner l’année de votre choix.

Les images satellites sont plus nettes, la couverture Street View plus et grâce à l’introduction du modèle d’intelligence artificielle (IA) “Cloud Score+”, on peut également supprimer des millions d’images, les nuages, la brume et le brouillard des images satellites pour voir plus clair. Les phénomènes météorologiques naturels comme la neige ou les ombres de montagne sont gardés, ce qui permet une représentation plus réaliste des lieux en temps et heures.

WMC + Médias