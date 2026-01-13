Dans les dernières 48 heures, Wall Street a alterné records et consolidation, tandis qu’Alphabet (Google) a vu sa capitalisation boursière dépasser les 4 000 milliards de dollars. Le mouvement est attribué à l’optimisme autour de l’IA et à l’annonce d’un accord pluriannuel entre Apple et Google autour des modèles Gemini.

Wall Street : léger repli après des records

Mardi 13 janvier 2026, les actions américaines ont marqué une pause : le S&P 500 a reculé de 0,2% à 6 963,74, le Dow Jones a perdu 0,8% à 49 191,99 et le Nasdaq a cédé 0,1% à 23 709,87, après des plus hauts historiques inscrits la veille.

Alphabet dépasse 4 000 Md$ : jalon de valorisation

Plusieurs médias financiers indiquent qu’Alphabet a dépassé la barre des 4 000 milliards de dollars de capitalisation, intégrant un club très restreint de sociétés à ce niveau de valorisation.

Des données de suivi de capitalisation situent Alphabet autour de 4,06 T$ en janvier 2026 (estimation agrégée).

Déclencheur : l’accord Apple–Google sur Gemini

Selon Reuters, Apple doit utiliser les modèles Gemini de Google pour une version remaniée de Siri “plus tard cette année”, dans le cadre d’un accord pluriannuel. Reuters ajoute que la nouvelle a contribué à porter la valorisation d’Alphabet au-dessus de 4 000 Md$ lors de la séance de lundi 12 janvier 2026.