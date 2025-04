Portrait : Imed Zitouni, du cœur de Tunis à la Silicon Valley de l’intelligence artificielle

Imed Zitouni incarne l’excellence d’une génération d’ingénieurs tunisiens qui, par la force du savoir et l’ambition sans relâche, ont su s’imposer sur la scène technologique mondiale. Diplômé en informatique de l’École Nationale Supérieure d’Informatique (ENSI) en 1995, il poursuit ses études en France et obtient avec mention très bien une maîtrise (1996) puis un doctorat (2000) en informatique à l’Université de Nancy 1.

Dès ses premières expériences professionnelles, il se consacre à des domaines pionniers du traitement automatique du langage naturel (TALN). Il rejoint d’abord la start-up française DIALOCA (1998–1999), spécialisée dans la modélisation linguistique et le routage intelligent d’e-mails, avant d’intégrer les célèbres Bell Laboratories (Lucent Technologies) entre 1999 et 2004, en tant que chercheur.

C’est en 2004 qu’il intègre IBM, au sein du groupe Multilingual NLP, où il dirige plusieurs projets de traitement du langage naturel multilingue, combinant traduction automatique, extraction d’information, reconnaissance vocale et systèmes de dialogue. Il y joue un rôle clé dans des programmes d’envergure comme IBM Watson, et contribue activement à faire avancer les applications pratiques de l’intelligence artificielle.

En parallèle, il s’implique profondément dans la communauté scientifique : membre senior de l’IEEE, il siège au comité technique Speech and Language Processing de 1999 à 2011, et joue un rôle actif au sein de l’ACL (Association for Computational Linguistics), notamment en tant que responsable de l’information du groupe d’intérêt sur les langues sémitiques. Il est également membre de l’ISCA (International Speech Communication Association), et participe à de nombreuses revues scientifiques en tant que président ou membre de comités de lecture.

Ses recherches – portant sur le TALN, la recherche d’information, l’apprentissage automatique ou encore les systèmes de dialogue parlé – ont donné lieu à plus de 100 publications dans des conférences et journaux internationaux. Il est aussi l’auteur de l’ouvrage “Multilingual Natural Language Processing Applications: from Theory to Practice”, publié chez Prentice Hall, référence dans le domaine.

Imed Zitouni rejoint Microsoft au début des années 2010, pour y diriger les sciences de la compréhension conversationnelle, notamment pour l’assistant vocal Cortana. Il y affine l’intégration de l’intelligence artificielle dans les services interactifs grand public, contribuant à rapprocher les technologies linguistiques du quotidien des utilisateurs.

Son engagement ne se limite pas au monde industriel : conférencier invité, professeur associé, membre de comités éditoriaux, Imed Zitouni reste très attaché à la transmission du savoir et au développement des compétences. Il est reconnu pour sa vision stratégique, sa rigueur scientifique et sa capacité à faire dialoguer recherche académique et innovation technologique.

Aujourd’hui, il poursuit sa trajectoire chez Google USA, où il dirige les efforts en compréhension du langage naturel et en recherche sémantique. Son parcours illustre à la fois la force de la formation tunisienne, l’importance de l’adaptation continue et la capacité des talents du Sud à briller sur la scène mondiale de la tech.