Marathon de Paris : Doublé pour le Kenya

Le Kenya a réussi le doublé au marathon de Paris, en s’imposant par Paul Lonyangata chez les messieurs et Betsy Saina chez les dames, respectivement en 2h 6 min et 25 sec et 2h 22 min 56 sec.

Lonyangata, tenant du tire, a devancé ses compatriotes Mathew Kisorio (2h06:36) et Ernest Ngeno (2h06:41), tout comme Saina chez les dames, car ayant précédé une autre kenyane, Ruth Chepngetich (2h22:59), au moment où l’Ethiopienne Gulume Chala a complété le podium féminin en 2h23:06.

Pour avoir une arrivée groupée, les organisateurs ont opté pour des départs décalés. Les dames s’étaient en effet élancées avec 16 minutes et 26 secondes d’avance sur les messieurs, soit le différentiel entre les meilleurs chronos masculin et féminin en 2017 sur la même distance.

Agé de 25 ans, Lonyangata a été un peu moins rapide que lors de son précédent succès, en 2017, où il avait réussi un chrono de 2h06:10. Mais il est resté très frais à l’arrivée, tout comme cela a été le cas pour sa compatriote Saina (29 ans).