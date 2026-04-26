Plusieurs têtes de série ont validé leur qualification pour le troisième tour du Masters 1000 de Madrid, à l’issue des matches disputés samedi. Les principaux favoris ont globalement tenu leur rang, malgré quelques rencontres accrochées.

Tsitsipas et Zverev maîtrisent leur entrée

Le Grec Stefanos Tsitsipas a dominé le Kazakh Alexander Bublik (6-2, 7-5), affichant une maîtrise en deux sets.

De son côté, l’Allemand Alexander Zverev a dû disputer trois manches pour venir à bout de l’Argentin Mariano Navone (6-1, 3-6, 6-3).

Medvedev et Auger-Aliassime passent sans encombre relatif

Le Russe Daniil Medvedev s’est imposé face au Hongrois Fabian Marozsan au terme d’un match en trois sets (6-2, 6-7, 6-4).

Le Canadien Felix Auger-Aliassime a, lui, battu le Lituanien Vilius Gaubas en deux sets (6-3, 6-4).

Des duels accrochés et des surprises

Plusieurs rencontres ont été disputées. Le Français Terence Atmane a pris le dessus sur Ugo Humbert en deux tie-breaks (7-6, 7-6).

Le Belge Alexander Blockx a renversé l’Américain Brandon Nakashima en trois sets (3-6, 6-3, 6-4).

Le Norvégien Nicolai Budkov Kjær s’est imposé face au Canadien Denis Shapovalov (6-2, 6-1).

Les autres résultats du jour

L’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina a battu son compatriote Pablo Carreno Busta (6-3, 6-3).

L’Argentin Francisco Cerundolo a dominé l’Allemand Yannick Hanfmann (6-1, 7-5).

L’Italien Luciano Darderi s’est imposé face à Juan Manuel Cerundolo (6-1, 6-3).

Le Russe Karen Khachanov a battu l’Australien Adam Walton (6-2, 6-3).

Le Tchèque Jakub Mensik a dominé l’Américain Martin Damm Jr. (6-3, 6-4).

Enfin, l’Espagnol Daniel Merida et le Paraguayen Daniel Vallejo ont respectivement battu Corentin Moutet (6-3, 6-4) et Learner Tien (6-4, 6-3).