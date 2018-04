Lors de son intervention à la réunion des pays Non-alignés, qui s’est tenue à Baku (Azerbaïdjan, 5-6 avril 2018), le secrétaire d’Etat tunisien aux Affaires étrangères, Sabri Bachtobji, a appelé à la nécessité de changer les méthodes d’action du Mouvement des non-alignés “afin qu’il puisse retrouver son dynamisme et son influence à l’échelle internationale”.

Cette réunion du Mouvement des Non-alignés avait pour thème le “renforcement de la sécurité et la paix mondiales pour un développement durable”.

Dans cette optique, Bachtobji estime important que le Mouvement impulse les relations de coopération, les liens commerciaux, les investissements et l’échange d’expériences entre ses différents membres.

Il a réaffirmé “l’engagement de la Tunisie à contribuer efficacement à impulser les efforts d’intégration et de partenariat entre les pays membres du Mouvement et mettre son expérience au profit des programmes de développement au sein du Mouvement, dans le cadre de la coopération bilatérale et trilatérale ainsi que par le biais de projets d’intégration régionale et continentale, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Bachtobji soulignera, d’autre part, la nécessité d’accorder au programme de promotion de la femme la place qui lui sied dans les activités du mouvement des non-alignés et mis l’accent sur l’importance d’investir dans la jeunesse pour la prémunir contre les dangers de l’extrémisme et le terrorisme.

Au sujet des causes arabes de l’heure, le secrétaire d’Etat a renouvelé “le soutien constant de la Tunisie à la cause palestinienne juste, son appui au peuple palestinien frère pour recouvrer ses droits légitimes et établir son Etat indépendant sur ses terres avec Al Qods comme capitale”.

Il a lancé par ailleurs un appel pour le règlement politique rapide des crises syrienne, yéménite et libyenne “garantissant les intérêts de ces peuples frères et l’aidant à retrouver la sécurité et la stabilité”, rappelant l’initiative tunisienne de règlement politique en Libye.

A souligner enfin qu’en marge de la réunion, Sabri Bachtobji s’est entretenu ses homologues du Mouvement.