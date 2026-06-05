La Tunisie a plaidé pour une dynamisation de la coopération bilatérale avec les États-Unis, réclamant notamment la relance des mécanismes de concertation et l’assouplissement de la mobilité entre les deux pays.

Lors d’une réception organisée jeudi à l’ambassade des États-Unis, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a mis en avant la solidité d’un partenariat vieux de plus de deux siècles. Il a souligné la portée symbolique de cet événement, qui intervient l’année du 70e anniversaire de l’indépendance de la Tunisie, rappelant le soutien historique apporté par Washington à la lutte du peuple tunisien pour sa libération.

Selon un communiqué publié sur les canaux officiels du ministère, le chef de la diplomatie tunisienne s’est félicité du niveau de coopération atteint dans plusieurs domaines, notamment l’économie, la sécurité, le commerce, la recherche scientifique et l’enseignement supérieur. Il a exprimé le souhait de voir reprendre prochainement les mécanismes de dialogue et de coopération bilatérale afin de donner un nouvel élan au partenariat tuniso-américain.

Nafti a également plaidé pour une facilitation de la mobilité des personnes, un développement des échanges commerciaux et touristiques ainsi qu’un renforcement des programmes universitaires et scientifiques. Il a, en outre, salué le rôle de la communauté tunisienne établie aux États-Unis, qu’il a qualifiée de passerelle entre les deux peuples.

« Cette célébration est l’occasion de réaffirmer notre attachement commun aux valeurs de liberté, de justice, de coexistence pacifique et de dignité humaine, principes fondamentaux pour la stabilité régionale et internationale », a-t-il déclaré, avant de réitérer la position ferme de la Tunisie en faveur de la juste cause palestinienne.

De son côté, l’ambassadeur des États-Unis à Tunis a salué l’évolution des relations bilatérales et réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir la Tunisie dans plusieurs secteurs stratégiques. Il a également encouragé le renforcement de la présence et des investissements des entreprises américaines sur le marché tunisien.

Le diplomate américain a également profité de l’occasion pour adresser ses encouragements à l’équipe nationale tunisienne de football, qui s’apprête à participer à la prochaine Coupe du monde organisée en Amérique du Nord.