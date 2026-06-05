La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, a présidé, ce jeudi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, une réunion du Conseil des ministres restreint consacrée au suivi rigoureux de l’état d’avancement des programmes et projets publics dans toutes les régions du pays.

Face aux impératifs de développement, la cheffe du gouvernement a fermement averti que tout manquement professionnel ou blocage administratif entraînerait l’engagement de la responsabilité de leurs auteurs, réaffirmant que nul n’est au-dessus des lois et de l’obligation de reddition des comptes. L’objectif de ce Conseil est de lever immédiatement les obstacles afin d’accélérer l’achèvement des chantiers dans les délais impartis, de dynamiser l’investissement public et privé, et de stimuler la croissance économique conformément aux orientations du président de la République, Kaïs Saïed.

Pour moderniser la gestion publique, Mme Zaâfrani Zenzri a exigé une refonte des méthodes de gouvernance, imposant des études préalables systématiques des aspects techniques, fonciers et environnementaux afin d’éviter les interruptions de travaux.

Elle a ordonné une simplification drastique des procédures, le raccourcissement des délais de passation des marchés publics, la suppression de certaines autorisations administratives, ainsi qu’un suivi de terrain quotidien assuré par tous les responsables centraux, régionaux et locaux. L’exécutif s’appuie désormais sur une plateforme numérique unifiée permettant de mesurer en temps réel l’avancement de chaque projet sur l’ensemble du territoire national.

Au cours de cette réunion, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a présenté un exposé détaillé sur l’état d’avancement des grands chantiers nationaux.

Dans le secteur de la santé, l’accent est mis sur la promotion de la justice sanitaire à travers la construction de l’Hôpital universitaire Roi Salmane à Kairouan, des hôpitaux multidisciplinaires de Sidi Bouzid et de Gafsa, et de plusieurs hôpitaux régionaux de catégorie B à El Jem, Sbeïtla, Ghardimaou, Jelma, Haffouz, Makthar, Thala et Dahmani, parallèlement au développement du système d’information e-santé.

Sur le plan des infrastructures et des transports, les discussions ont porté sur le pont de Bizerte, l’autoroute Tunis-Jelma, la première tranche du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR) et la modernisation des lignes ferroviaires n° 6 et 22.

S’agissant de la transition énergétique, le Conseil a passé en revue l’état d’avancement du projet d’interconnexion électrique Tunisie-Italie (ELMED), de l’usine de triple superphosphate de Mdhilla 2 et de l’extension des réseaux de gaz et d’électricité.

Le volet agricole et environnemental englobe la création des barrages de Saïda, de Kalâa Kebira, du Mellègue supérieur, de Tessa et de Khalled, ainsi que la protection du littoral et la mise à niveau des stations d’épuration.

Enfin, les efforts se poursuivent dans les domaines de la transformation digitale avec le programme GovTech, de l’éducation, de la formation professionnelle, et de la sauvegarde du patrimoine à l’instar des projets de restauration des mosquées de la Zitouna à Tunis et d’Okba Ibn Nafaâ à Kairouan.

En conclusion, la cheffe du gouvernement a renouvelé son appel à une mobilisation sans faille et à une coordination efficace pour répondre sans délai aux attentes légitimes des citoyens.