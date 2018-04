Le site web spécialisé tourmag.com rapporte qu’Ôvoyages a édité une brochure entièrement dédiée à la Tunisie, portant le doux nom de “Sublime Tunisie“ de 44 pages, qui «propose une sélection d’une vingtaine d’hôtels, pour découvrir du nord au sud, les élégantes Carthage et Hammamet, les séduisantes Sousse et Port El Kantaoui et la douce Djerba». Elle rassemble les marques hôtelières les plus renommées : Four Seasons, Residence, Russelior, Radisson, Hasdrubal…

Le président d’Ôvoyages, Raouf Benslimane, cité par tourmag.com, déclare vouloir prendre le contre-pied de la tendance de brader “la destination par la plupart des opérateurs au nom de la nécessité de relance et sans vraiment de stratégie adaptée à la réalité du produit Tunisie“.

“Ôvoyages veut offrir aux agences de voyages un autre visage de ce pays : celui du luxe, du calme et de la volupté pour réconforter et réassurer les agences et les clients“.

Source : tourmag.com