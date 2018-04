Youssef Chahed a annoncé, jeudi 5 avril, un ensemble de projets que le gouvernement compte réaliser sur les court et moyen termes moyennant un investissement de 2 milliards de dinars pour la production de l’électricité, à partir de l’énergie solaire dans différents gouvernorats du pays.

Il a également présenté 10 projets destinés à générer de l’électricité à partir de l’énergie éolienne et à réduire la précarité énergétique que vivent un million de familles, outre la réalisation d’audits des établissements municipaux.

Chahed a indiqué, à l’ouverture d’une conférence sur “l’accélération de la mise en oeuvre des programmes d’efficacité énergétique” à laquelle prennent part près de 300 responsables, bailleurs de fonds et autres experts tunisiens et étrangers, que le gouvernement entamera un programme national ciblant les familles à revenu limité et consommant moins de 100 kilowattheure par mois. Ce programme démarrera à Tozeur et concernera cette catégorie de familles qui seront dotées d’unités de production.

Il a ajouté que le gouvernement publiera, le 27 avril 2018, les appels d’offres relatifs à la production de l’électricité grâce à l’utilisation des énergies renouvelables dans le cadre du système de concession pour la génération de 800 mégawatts (MW), moyennant des investissement de l’ordre de 2 milliards de dinars.

Ces concessions sont réparties entre la production de 300 MW d’énergie solaire dans les gouvernorats de Gafsa (100 MW), Tataouine (100 MW), Sidi Bouzid (50 MW) et Tozeur (50 MW), et la production de 300 MW d’énergie éolienne dans les gouvernorats de Nabeul (200 MW), Kébili (100 MW), sans oublier plus de 200 MW annoncés précédemment dans le gouvernorat de Tataouine pour une enveloppe d’environ 500 millions de dinars.

Il a souligné la nécessité de simplifier les procédures administratives en adoptant un cahier de charges pour les projets d’une valeur de moins d’un (1) MW pour ce qui est du système des autorisations, et ce en amendant la loi relative à la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables avant la fin de 2018, indiquant qu’un bureau d’assistance sera créé au sein de l’Agence nationale de la maîtrise de l’énergie (ANME) d’ici la fin de l’année.

Le gouvernement, a-t-il dit, réalisera, par ailleurs, un audit énergétique de 350 municipalités (les constructions, le réseau d’électrification publique, le parc des véhicules) qui sera couronné par l’élaboration d’un plan d’action pour l’exécution des projets et la mise en place d’un programme cohérent d’investissement municipal dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables à la fin du mois de juin 2019.

Ce programme s’inscrit dans le cade d’un programme préparé avec le concours des différentes structures institutionnelles dénommé “les municipalités pour la transition énergétique” et visant à aider les municipalités à réaliser des stratégies locales pour la transition énergétique et garantir tous les fondements d’une exploitation idoine des possiblités existantes à même de maîtriser l’énergie et d’atteindre les objectifs énergéiques et environnementaux fixés.