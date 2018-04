Le siège du gouvernorat de Sidi Bouzid a abrité une séance de travail, le 4 avril 2018, sur le suivi des projets de développement dans la délégation de Bir El Hafey.

Des habitants de la région ont notamment fait allusion aux projets bloqués, mais également au chômage et aux victimes du naufrage de l’embarcation des migrants à Kerkennah, le 8 octobre 2017.

Le président de la coordination des victimes du 8 octobre 2017, Mohamed Zehi Khelifi, a appelé à l’impératif de révéler la vérité sur cette affaire et de relancer les projets bloqués dont l’aménagement de la zone industrielle à Lemzara, l’équipement des puits et la réalisation d’une station d’assainissement, d’une salle omnisports et d’un village de l’artisanat programmé depuis 2001.

Le gouverneur de Sidi Bouzid, Anis Dhifallah, promettra à cette que l’importance sera accordée à la reprise et à la poursuite des projets en suspens ou confrontés à difficultés, rappelant que plusieurs secteurs, dont la santé et l’emploi, sont confrontés à plusieurs difficultés dans la région.

Le directeur régional du développement à Sidi Bouzid, Abdelaziz Rezgui, a indiqué que plusieurs projets sont programmés dans le cadre du Plan quinquennal de développement (2016-2020), tels que l’aménagement des zones irriguées, le forage de puits à Bir Amama, Ouergha, Henchir Kriaât et Rahal, ainsi que la réhabilitation de routes et pistes rurales, la construction d’un poste de transformation à haute tension et la réalisation d’un circuit de tourisme écologique.