Le dernier ajustement de 50 millimes des prix de vente au public des produits pétroliers (Essence super sans plomb, Gazoil Super et Gazoil), entré en vigueur le 1er avril 2018, générera au profit de l’Etat des ressources de l’ordre de 130 millions de dinars (MDT) a déclaré, mardi 3 avril, le ministre chargé des Grandes réformes, Taoufik Rajhi.

Il a indiqué que la subvention des hydrocarbures pour 2018 coûtera à l’Etat 4 milliards de dinars, contre 1,5 milliard de dinars (produits pétroliers et électricité), prévus dans le cadre du budget de l’Etat pour l’année 2018, en raison de la hausse du prix du baril (70 dollars) et la non application de l’ajustement automatique des prix.

“Au cours du mois de septembre 2017, pendant l’élaboration de la loi de finances pour l’exercice de 2018, nos scénarios ont été basés sur les estimations des institutions internationales qui tablaient sur un prix du baril de 54 dollars”, a-t-il expliqué.

Pour couvrir ce manque à gagner, l’Etat n’a que deux solutions: soit mobiliser des ressources fiscales, soit s’endetter, a-t-il avancé.

Si le prix du baril baisse de nouveau à 54 dollars, l’Etat va adopter un ajustement à la baisse des prix de vente au public des produits pétroliers.

Il a rappelé, à ce sujet, que la réforme de la subvention des hydrocarbures propose des ajustements automatiques des prix chaque trimestre.