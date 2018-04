Dans une ambiance conviviale, la direction régionale de Tunisie Telecom à Ben Arous a organisé une cérémonie en l’honneur de 12 agents partis à la retraite, soit à l’âge légal, soit bénéficiant de l’offre de départ volontaire.

Le directeur régional de Tunisie Telecom à Ben arous, Faouzi Mrad, a exprimé l’estime, la reconnaissance et la gratitude de Tunisie Telecom envers ses retraités pour leur sacrifice, persévérance et engagement tout au long des dizaines d’années de travail, contribuant ainsi au développement et au rayonnement de l’opérateur.

Il a souhaité une heureuse et agréable retraite à l’ensemble des retraités tout en leur offrant de très beaux cadeaux.

La cérémonie a été marquée par les retrouvailles entre des responsables de la région, des anciens responsables de la direction de Ben Arous et des membres du syndicat.