La Tunisie a été classée 58ème sur 180 pays au monde, reculant ainsi de 5 places par rapport à 2016, dans le classement “Environnemental performance index 2018”. Le pays a obtenu un score de 62,35/100, selon cet indice de performance environnementale (IPE), qui note les pays de 0 à 100 (0 =pire, 100=meilleure) et qui fournit, tous les deux ans, des indicateurs sur leur évolution pour se rapprocher des objectifs établis en matière de politique environnementale.

Dans le dernier classement “IPE 2016”, la Tunisie était classée au 53ème rang mondial avec un score de 77,28.

Sur le plan régional, la Tunisie est classée 4ème dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, derrière le Maroc (3ème) mais bien avant l’Egypte (7ème) et l’Algérie (12ème).

Ce classement se base sur l’observation de 24 indicateurs regroupés en 10 catégories thématiques couvrant la santé environnementale et l’écosystème (Santé/Environnementale, Pollution de l’Air, Ressources en Eau, Biodiversité/Habitat, Ressources Naturelles et Changement Climatique).

Sur la plus haute marche du podium, se trouve toujours la Suisse, avec un score de 87,42. Elle est suivie de la France, Danemark, Malte, Suède, Royaume-Uni, Luxembourg, Autriche, Irlande, et Finlande.

Selon ce rapport, développé par l’Université de Yale et le Centre d’information sur les sciences de la Terre du Columbia, en collaboration avec le Forum économique mondial, l’indice 2018 révèle une tension entre deux dimensions fondamentales du développement durable: la santé environnementale, qui croît avec la croissance économique et la prospérité, et la vitalité des écosystèmes soumis à l’industrialisation et à l’urbanisation.

Le rapport recommande, à cet effet, la bonne gouvernance comme facteur nécessaire pour équilibrer ces deux dimensions et garantir la durabilité des écosystèmes. Il souligne également, les progrès réalisés dans la protection des biomes marins et terrestres et dans les émissions des gaz à effet de serre (GES), au cours des dix dernières années.

La dernière place dans ce classement est occupée par le Burundi, pays de l’Afrique de l’Est, avec un score de 27,43/100.