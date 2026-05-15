La 36e journée du championnat d’Espagne a confirmé la domination de FC Barcelona en tête du classement. Avec 91 points après 36 matchs, le club catalan reste solidement installé à la première place, devant le Real Madrid, qui suit avec 80 points.

Cette journée a été marquée par plusieurs résultats importants, dont la victoire du Real Madrid face à Real Oviedo (2-0), ainsi que la défaite du FC Barcelone contre Deportivo Alavés (1-0).

Des résultats serrés sur plusieurs terrains

Le programme de la 36e journée, disputé entre mardi et jeudi, a livré plusieurs rencontres disputées. Celta Vigo s’est incliné à domicile face à Levante UD (2-3). Betis Sevilla a battu Elche CF (2-1), tandis que Osasuna a perdu contre Atlético Madrid (1-2).

Mercredi, Villarreal CF s’est imposé face au Sevilla FC (3-2), alors que RCD Espanyol a battu Athletic Bilbao (2-0). Getafe CF a dominé RCD Mallorca (3-1).

Jeudi, Valencia CF et Rayo Vallecano se sont neutralisés (1-1), tout comme Girona FC et Real Sociedad (1-1).

Un classement toujours dominé par le Barça

Au classement général, le FC Barcelone reste leader avec 91 points (30 victoires, 1 nul, 5 défaites). Le Real Madrid conserve la deuxième place avec 80 points.

Derrière, Villarreal CF occupe la troisième position avec 69 points, devant l’Atlético Madrid (66 points). Le Betis Séville complète le top 5 avec 57 points.

Dans le milieu de tableau, plusieurs équipes restent au coude-à-coude, notamment Getafe, Real Sociedad, Athletic Bilbao et Rayo Vallecano, toutes regroupées entre 44 et 48 points.

En bas de classement, la lutte pour le maintien reste serrée. Real Oviedo ferme la marche avec 29 points, tandis que plusieurs clubs comme Elche, Majorque, Levante ou Alavés comptent 39 à 40 points.