La commission de discipline de la Ligue française de Football (LFP) a officiellement validé la montée du Mans FC en Ligue 1, suite aux incidents survenus lors de son déplacement sur la pelouse de Bastia (2-0) samedi dernier.

Réunie mercredi soir, la commission a confirmé la victoire des Manceaux contre le club corse, pour le compte de la 34e journée de Ligue 2. Le Sporting de Bastia, relégué en Ligue 3, écope de deux matches à huis clos ferme et un autre avec sursis.

L’arbitre avait décidé, en toute fin de match, de renvoyer les joueurs aux vestiaires pour les préserver des jets de fumigènes et de pétards lancés depuis les tribunes.

Seize ans après sa dernière saison en première division française, le club sarthois rejoint à nouveau l’élite du football après avoir terminé deuxième au classement de Ligue 2 avec un total de 62 points.

En tête du classement, l’ESTAC Troyes avait officiellement validé sa montée en Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat après son succès contre Saint-Étienne, l’un de ses concurrents immédiats.

Trois clubs vont désormais se disputer le dernier ticket pour l’accession dans l’élite, en l’occurrence le Red Star, l’ASSE et Rodez. Le vainqueur des play-offs devra ensuite défier le 16e de la première division lors d’un barrage aller-retour prévu les 21 et 24 mai.