Résultats de la 38e journée du Championnat d’Italie de football:

Vendredi 22 mai

Fiorentina – Atalanta Bergame 1 – 1

Samedi 23 mai

Bologne – Inter Milan

Lazio Rome – Pise

Dimanche 24 mai

Parme – Sassuolo

Naples – Udinese

Vérone – AS Rome

AC Milan – Cagliari

Cremonese – Côme

Lecce – Genoa

Torino – Juventus Turin

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Inter Milan 86 37 27 5 5 86 32 54

2. Naples 73 37 22 7 8 57 36 21

3. AC Milan 70 37 20 10 7 52 33 19

4. AS Rome 70 37 22 4 11 57 31 26

5. Côme 68 37 19 11 7 61 28 33

6. Juventus Turin 68 37 19 11 7 59 32 27

7. Atalanta Bergame 59 38 15 14 9 51 36 15

8. Bologne 55 37 16 7 14 46 43 3

9. Lazio Rome 51 37 13 12 12 39 39 0

10. Udinese 50 37 14 8 15 45 47 -2

11. Sassuolo 49 37 14 7 16 46 49 -3

12. Torino 44 37 12 8 17 42 61 -19

13. Parme 42 37 10 12 15 27 46 -19

14. Fiorentina 42 38 9 15 14 41 50 -9

15. Genoa 41 37 10 11 16 41 50 -9

16. Cagliari 40 37 10 10 17 38 52 -14

17. Lecce 35 37 9 8 20 27 50 -23

18. Cremonese 34 37 8 10 19 31 53 -22

19. Vérone 21 37 3 12 22 25 59 -34

20. Pise 18 37 2 12 23 25 69 -44

NDLR : Les quatre premiers du championnat sont qualifiés pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Le 5e est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa, le 6e pour la phase de groupe de la Ligue Conférence. Les trois derniers descendent en Serie B.