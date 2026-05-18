La 37e journée du championnat d’Angleterre a resserré plusieurs enjeux en haut comme en bas du classement. Arsenal F.C. conserve provisoirement la première place avec 79 points après 36 journées, devant Manchester City F.C., deuxième avec 77 points et un match à jouer mardi face à AFC Bournemouth.

Avant leurs rencontres respectives, Arsenal recevra Burnley F.C. lundi soir, tandis que Manchester City se déplacera mardi. La lutte pour le titre reste donc ouverte à deux journées de la fin.

Aston Villa domine Liverpool

Vendredi, Aston Villa F.C. a signé l’un des résultats marquants de cette journée en battant Liverpool F.C. (4-2). Cette victoire permet à Aston Villa de consolider sa quatrième place avec 62 points.

Liverpool reste cinquième avec 59 points après sa douzième défaite de la saison.

Manchester United assure, Newcastle rebondit

Dimanche, Manchester United F.C. s’est imposé face à Nottingham Forest F.C. (3-2). Le club mancunien conforte sa troisième place avec 68 points après 37 matchs.

Newcastle United F.C. a également pris trois points importants en dominant West Ham United F.C. (3-1). Plus bas au classement, Sunderland A.F.C. s’est imposé sur le terrain d’Everton F.C. (3-1).

Dans les autres rencontres, Brentford F.C. et Crystal Palace F.C. ont fait match nul (2-2), tout comme Wolverhampton Wanderers F.C. et Fulham F.C. (1-1). Leeds United F.C. a battu Brighton & Hove Albion F.C. (1-0).

Une lutte toujours serrée en bas de tableau

En queue de classement, Burnley reste 19e avec 21 points avant son déplacement à Arsenal. Wolverhampton ferme la marche avec 18 points.

West Ham occupe la 18e place avec 36 points, tandis que Tottenham reste 17e avec 38 points avant son déplacement mardi sur la pelouse de Chelsea F.C..