Ennakl ouvrira son premier showroom à Abidjan le 19 avril

Lors de la soirée-présentation de La Nouvelle Arona et de la Nouvelle Ibiza, le président-directeur général d’Ennakl Automobiles, Ibrahim Debache, a révélé que son groupe a été chargé chargé du développement de la marque SEAT sur les marchés d’Afrique subsaharienne.

De ce fait, le 19 avril prochain, un premier showroom de SEAT ouvrira ses portes à Abidjan en Côte d’Ivoire. Et un autre verra le jour avant la fin l’année en cours à Dakar au Sénégal, a-t-il souligné.

Par ailleurs, le P-dg d’Ennakl Automobiles pense que 2018 sera l’année de la SEAT. Et plusieurs raisons militent en ce sens: c’est une marque jeune, dynamique et «Easy». Et ce n’est tout, car la marque SEAT offre des voitures combinant technologie et émotions, avec la volonté de toujours placer la barre plus haut en matière de plaisir de conduite. Le meilleur exemple est donné par la Nouvelle Arona et la Nouvelle Ibiza.

Alors, pour en savoir davantage sur les raisons du choix porté sur le concessionnaire tunisien pour le développement de la marque en Afrique au Sud du Sahara, Khaled Souissi (de la direction générale de SEAT à Barcelone) nous a tout simplement expliqué qu’Ennakl Automobiles possède une équipe très professionnelle au sens large du terme.

TB