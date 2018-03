“A partir du 16 avril prochain, tous les citoyens pourront obtenir par voie électronique et gratuitement leurs extraits de naissance en se connectant à internet au site www.etatcivil.gov.tn et les entreprises pourront avoir accès aux services du registre de commerce en ligne en téléchargeant une application électronique”, a annoncé mercredi, le chef du gouvernement Youssef Chahed.

Inaugurant les travaux de la deuxième édition de Tunisia Digital Summit (TDS), Chahed a également annoncé le lancement à partir de la même date d’un nouveau service électronique permettant “le transfert d’argent mobile” entre tous les comptes bancaires et postaux quel que soit l’opérateur téléphonique.

Ce service électronique qui permettra de limiter au maximum les transactions en papier, devra être généralisé à toutes les transactions commerciales quotidennenes pour simplifier la vie du citoyen, a-t-il dit.

Chahed a, en outre, annoncé une nouvelle mesure en faveur des jeunes âgés entre 15 et 35 ans qui consiste à leur délivrer une nouvelle carte électronique (e-dinar jeune) qui leur facilitera l’accès aux manifestations culturelles et sportives et leur permettra de bénéficier de réductions commerciales importantes.

L’économie numérique n’est plus un choix mais une nécessité pour promouvoir l’économie nationale d’autant que le pays compte de nombreuses compétences dans ce secteur, a-t-il ajouté, appelant les jeunes à prendre l’initiative et à créer des projets innovants pour transformer la Tunisie en une plateforme numérique capable d’exporter l’intelligence.

Pour le chef du gouvernement, la digitalisation est un moyen important de lutte contre la corruption et d’amélioration des prestations fournies aux citoyens. A cet égard, 6 départements ministériels ont déjà adhéré au système électronique de transfert des correspondances en attendant la généralisation de ce système, sur le reste des départements avant la fin de l’année en cours,a-t-il fait remarqué.

Un système de certification électronique visuel sera également mis en place pour garantir la sécurité des documents électroniques comme les salaires, les diplômes scientifiques, les factures, les documents bancaires et les attestations de travail dans l’objectif de simplifier les procédures aux citoyens et de lutter contre la fraude, a-t-il promis.